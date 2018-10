71 Sekunden vor Schluss klingelt es im Gästetor

Nach einem harten Kampf hat Eishockey-Regionalligist Eppelheim den EHC Freiburg II in eigener Halle besiegt. Christian Pister, Lukas Sawicki und Marc Bruns erzielten die Tore zum knappen 4:3 (1:2, 0:1,2:1)-Erfolg.

Dass mit Tabellenschlusslicht Freiburg kein Fallobst im Icehouse auflaufen würde, war den Eisbären durchaus bewusst. Doch dass sie bis kurz vor Schluss zittern müssten, war dann doch etwas überraschend.

Zunächst nahm das Spiel den erwarteten Verlauf. Gegen tief stehende Freiburger mussten die Kurpfälzer das Spiel machen, die Südbadener lauerten zunächst auf Konter. Ein früher Doppelschlag durch Pister und Sawicki (7.) innerhalb von nur 21 Sekunden entsprach dem bisherigen Spielverlauf.

Gefährliche Konter der Gäste

Doch trotz des Rückstandes blieben die Freiburger ihrer defensiven Linie treu, agierten stabil und ließen die Eppelheimer ein ums andere Mal verzweifeln. Durch schnelle Konter setze der EHC dabei das Tor des ECE vereinzelt gefährlich unter Druck und sollte bei einem Alleingang in der 14. Minute mit dem Anschlusstreffer erfolgreich sein.

Im zweiten Drittel bot sich ein ähnliches Bild, wobei die Gäste nun auch selbst ein wenig offensiver agierten, ohne ihre Abwehr dabei großartig zu vernachlässigen. Die Heimmannschaft wurde angesichts des Abwehrbollwerkes zum Teil schlampig im Spielaufbau, was immer wieder gefährliche Konter zur Folge hatte und Marcel Kappes im ECE-Gehäuse immer wieder prüfte. Nachdem es Eppelheim verpasste, die Führung auszubauen, folgte die Strafe auf dem Fuße. Kurz vor Drit-telende brach erneut ein Freiburger durch, wurde zwar von einem Eppelheimer gestört, jedoch nicht zwingend genug, um den Ausgleichstreffer zu verhindern (39.).

Richtige Antwort gegeben

Die richtige Antwort fanden die Gastgeber im Schlussabschnitt. In Überzahl gestartet, gelang Pister kurz vor Ablauf der Strafzeit der erneute Führungstreffer (42.). Die Freiburger spielten nun munter mit und der knappe Rückstand setzten bei dem dünn besetzen Kader noch einige Kräfte frei. Trotz weniger klarer Chancen zeigten sie ein großes Maß an Effektivität und erzielten nach einem abgefälschten Schuss den erneuten Gleichstand (49.).

Nachdem die Eisbären in der Folge selbst in Überzahl keinen Torerfolg zu verbuchen hatten, mussten sie sich langsam mit dem Gedanken eines Punktverlustes anfreunden. Es folgte gar ein weiterer Alleingang auf das ECE-Tor, der den ersten Rückstand erwarten ließ. Doch Kappes entschärfte die Situation souverän und hielt das Remis fest. Bruns war es dann letzten Endes vorbehalten, 71 Sekunden vor dem Ende die Hausherren mit seinem Treffer zum Endstand zu erlösen. In der Schlussminute setzte der Gast nochmals alles auf eine Karte, doch trotz sechstem Feldspieler und aufopferungsvollem Einsatz kam nichts Zählbares dabei raus. ece

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 31.10.2018