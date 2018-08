Öffnungszeiten werden ausgedehnt

Um die Öffnungszeiten für Freunde und Fans des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen noch kundenfreundlicher zu gestalten, hat der Fanshop am BWT-Stadion am Hardtwald in der Jahnstraße 1, Sandhausen, ab sofort immer montags, dienstags, donnerstags und freitags durchgängig von 10 bis 19 Uhr, mittwochs von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Alle Serviceleistungen bleiben von den geänderten Öffnungszeiten unberührt – die telefonische und elektronische Erreichbarkeit unter 06224/82 79 00 40 und fanshop@svs1916.de sind weiterhin gewährleistet. Hat der SVS sonntags ein Heimspiel, öffnet der Fanshop am jeweiligen Samstag vor dem Spiel zusätzlich von 10 bis 13 Uhr. zg

