Die Jugendabteilung des FV 08 Hockenheim veranstaltete den Town & Country-Cup. Das Fußballturnier ist eines der größten und beliebtesten Jugendturniere in der Region und hatte über 1000 Teilnehmer und Zuschauer in das FV-08-Waldstadion gelockt, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

Im Alter zwischen sechs und 14 Jahren spielten dort etwa 50 Mannschaften aus der gesamten Rhein-Neckar-Region und dem Karlsruher Raum. Zusätzlich wurde das DFB- Sportabzeichen für rund 130 Kinder abgenommen und der zweite Vorsitzenden Matthias Filbert bot zusammen mit den Jugend-Nachwuchstrainern Jannic Geiss, Max Humbert und Jakob Naber die DFB-Aktion „Alkoholfrei Sport genießen“ an.

Gastgeber siegt bei D-Jugend

Bei den Bambini und F-Junioren wurden alle Kinder mit Medaillen geehrt und bei der E-Jugend gewann der SVK Sandhofen vor dem FV 08 Hockenheim, der SpVgg 03 Ilvesheim und dem SV 98 Schwetzingen.