Überflieger aus der Pfalz kommen

Ein Aufsteiger, der mit 16:4 Punkten dasteht, das gab es in der Bundesliga schon lange nicht mehr. Der KSV Kuhardt hat dieses Kunststück vollbracht und ist damit zum ärgsten Verfolger von Tabellenführer VKC Eppelheim geworden.

Nun kommen die Pfälzer Überflieger nach Plankstadt. Bisher gab es nur Niederlagen in Mörfelden und zu Hause gegen Eppelheim. Auffallend ist die Kompaktheit der Mannschaft, jeder der sechs Stammkräfte spielt eine tadellose Saison. Markus Wingerter und Philipp Braun waren die treibenden Akteure beim überraschenden Sieg bei RW Sandhausen. „Kuhardt wird es uns sicherlich nicht so einfach machen wie Lampertheim letzte Woche, daher erwarte ich ein Spiel auf Augenhöhe“, blickte FH-Akteur Kai Schneider voraus. Sportwart Andreas Tippl hat sich viel vorgenommen. „Wir möchten die Siegesserie von Kuhardt beenden“, meinte er.

FH präsentierte sich in Lampertheim mit fünf Tausendern gut, einen Wermutstropfen gab es aber doch. Die Fehlerzahl war deutlich zu hoch, das soll und muss gegen Kuhardt anders werden. Die Plankstadter wissen, dass sie gegen Kuhardt vermutlich weit über 6000 Kegel auf die Bahnen zaubern müssen, um zu gewinnen. Im Erfolgsfall würde FH den Abstand zur Abstiegszone vergrößern und wieder zum oberen Tabellenbereich aufschließen. „Die Zuschauer könnten sich auf ein hochklassiges Spiel freuen und werden das eine oder andere Topergebnis bestaunen können“, meinte Rainer Nord. Aufgrund der räumlichen Nähe und der Erfolgswelle dürften auch viele Kuhardter Fans kommen.

Sandhausen nicht unterschätzen

Für den VKC Eppelheim gehen die Sandhäuser Wochen weiter. Nach dem Sieg gegen RW folgt morgen um 15.30 Uhr die Auswärtspartie bei GH/SW Sandhausen. „Die sind vor allem zu Hause nicht zu unterschätzen“, meinte Gunther Dittkuhn zum Gegner, der auf den eigenen Bahnen noch ungeschlagen ist. Der Ex-Eppelheimer Christian Brunner und Tobias Woll sind in der Regel die Topspieler der Mannschaft. „Ich hoffe, dass Jan Jacobsen seine Verletzung hinter sich lassen kann“, so Dittkuhn. Die Handverletzung machte dem VKC-Routinier in den letzten Partien immer wieder zu schaffen. Beim VKC könnte es zu Veränderungen kommen. „Wir werden alles geben, um die Punkte aus Sandhausen mitzunehmen“, kündigte Jürgen Cartharius an. mra

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.11.2018