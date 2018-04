Überraschungscoup gelungen

Anzeige

Auf Anhieb Landesmeisterin

Sie durfte aber am Tag darauf ihre Tanzkünste noch einmal bei der baden-württembergischen Meisterschaft unter Beweis stellen und wurde in ihrer ersten Saison als Solistin auf Anhieb Landesmeisterin. Durch eine „Wildcard“ wurde der Start von Finja Dennhardt im Schautanz Solo der Schülerklasse in der Miniliga ermöglicht. Die erst Achtjährige tanzte sich als Rapunzel in die Herzen der Zuschauer und stand am Ende überraschend ganz oben auf dem Treppchen. Fest in Altlußheimer Hand war das „Stockerl“ auch im Solo der Hauptklasse. Mischell Hohler siegte, die Bronzemedaille sicherte sich Kevin Ulrich. Kristina Lier präsentierte sich des künstlerischen Wertes wegen in einem komplett neuen Kostüm. Dieser Aufwand und eine starke Performance wurden mit dem zweiten Platz belohnt.

Für „Deutsche“ optimistisch

Im Schautanz Modern verteidigten sowohl die „Dancing Devils“ (Jugendklasse) als auch die „Black Devils“ (Hauptklasse) ihre Titel. Die Trainerinnen der „Black Devils“, Vanessa Krenzer und Nadine Krenzer-Franz, zeigten sich mit der Leistung zufrieden: „Das war schon sehr gut. Wir blicken optimistisch der deutschen Meisterschaft entgegen.“

Zum ersten Mal baden-württembergische Meister wurden Nele Hauke und Giulia Petry im Duo der Schülerklasse, ebenso Jessica Lier und Lelia Kränert in der Jugendklasse. Spannend wurde es in dieser Disziplin in der Hauptklasse. Am Ende machte ein kleiner Fehler die Entscheidung aus. Mischell Hohler und Kevin Ulrich gewannen die Goldmedaille vor Monia Petry und Samuel Haller. Den dritten Platz ertanzten sich Chiara Blotzheim und Noelle Widmann.

In der Paradedisziplin des TSV, dem Schautanz Freestyle, gingen die Landesmeistertitel erwartungsgemäß in allen Altersklassen an die GymTa. Die „Dancing Elements“ (Schüler), die „Formation Estrellas“ (Jugend) und auch die Formation „Futuro“ in der Hauptklasse ließen ihre Extraklasse aufblitzen.

Erstmals seit Jahren nahm auch wieder eine Tanzgruppe in der Disziplin „Schautanz Charakter“ an einem Wettbewerb teil: Die „Stage Runners“ – sie brachten mit dem Thema „Discofeeling – back to the 80’s“ die Stimmung im Saal zum Kochen. Mit viel Engagement und Geduld hatte Trainerin Martina Fillinger eine turniertaugliche Choreographie auf die Beine gestellt, die die Aktiven großartig umsetzten. Die Wertung ging im Freudentaumel fast unter – der Meistertitel fiel tatsächlich an die „Stage Runners“. mf

