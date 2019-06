A-Jugend kämpft um Oberliga-Platz

In der Neurotthalle Ketsch und in der Sporthalle der Realschule Brühl, BZ-Halle, spielen am Sonntag, 23. Juni, acht weibliche A-Jugend-Mannschaften um die restlichen fünf Plätze für die Handball-Oberliga Baden-Württemberg (BWOL) aus. In der Neurotthalle Ketsch – ab 10 Uhr – werden neben den Ketscher A-Bären der VFL Waiblingen, die HSG Freiburg und die SG Ober-/Unterhausen aus dem südbadischen Kenzingen spielen. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich direkt für die BWOL.

Zeitgleich messen sich in der BZ-Halle in Brühl der TSV Birkenau, „die Tussies“ aus Metzingen, der Nachwuchs der Handballvereine Neckarsulmer Sportunion, Spvgg Oedheim und TSV Degmarn, die JSG Neckar-Kocher und die „Seehühner“ des SV Allensbach. Auch hier sind die Erst- und Zweitplatzierten „durch“. Im Anschluss an die Gruppenspiele wird in der Neurotthalle zwischen den beiden Drittplatzierten ein fünfter Teilnehmer zur BWOL ausgespielt. Da die Qualifikation nur am letzten Tag der Pfingstferien durchgeführt werden kann, müssen einige Teams auf Spielerinnen verzichten. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.06.2019