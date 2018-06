Anzeige

Die Bilder sind gestochen scharf. Es scheint fast so, als würden die Nationalspieler aus Marokko und aus dem Iran nicht in St. Petersburg über den Rasen jagen, sondern im BWT-Stadion des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen (SVS). Dorthin haben die Verantwortlichen rund um den Geschäftsführer Finanzen & Organisation, Volker Piegsa, gestern die Presse eingeladen, um Appetit auf ein außergewöhnliches Public-Viewing-Erlebnis zu machen, das bis zum 15. Juli jeder genießen kann.

Am Hardtwald hat die „Fan-Arena“ Einzug gehalten. Hier können Fußball-Liebhaber Spannung pur und Gänsehautmomente der Weltmeisterschaft in Russland bei echter Stadionatmosphäre erleben und mit tausenden Gleichgesinnten ein großes Fußballfest feiern. Ein Hingucker im wahrsten Sinne des Wortes ist die 100 Quadratmeter große LED-Videowand, die in Full-HD-Qualität jeden Schweißtropfen der Spieler zeigt und komplett lichtunempfindlich ist – heißt: Auch bei Sonnenschein ist alles bestens zu erkennen, wie bei dem gestrigen Spiel Marokko gegen Iran.

Freigetränk für Gäste aus Speyer

So eine Leinwand kostet als Neuanschaffung 1,2 Millionen Euro. Der SVS hat sie geliehen, lässt sich die „Fan-Arena“ aber dennoch eine sechsstellige Summe kosten, wie SVS-Marketingchef Dag Heydecker verrät. Das sei es dem Verein wert, der mit seiner Neuausrichtung unter dem Claim „Wir! Echt Anders.“ an seiner öffentlichen Wahrnehmung feilt. Nach sechs erfolgreichen Jahren in der Zweiten Liga wird ein neues Selbstverständnis innerhalb des Vereins und gemeinsam mit den Sponsoren und Fans angestrebt, um den SVS in der Region und in ganz Fußball-Deutschland bekannter zu machen.