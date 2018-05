Anzeige

Ketsch zeigte sich zu Beginn der zweiten Spielhälfte deutlich stärker und zwischen der 46. und 60. Minuten hatten zweimal Atiya Djobo und Dane Rosenberger nach einer Ecke die Chance zum Führungstreffer. In der 64. Minute zeigte sich dann Ketschs Keeper Jonas Wies auf der Hut, als er aus kurzer Distanz gegen Yonathan Domingos klärte. Nach 68 Spielminuten eroberte Erdal Öksüz von Ketsch im Mittelfeld erneut den Ball und Gökhan Kaya zog aus 22 Metern ab. Die Kugel konnte vom Waldhof-Torspieler nur noch an den Pfosten geklärt werden. Der zurückspringende Ball landete vor den Füßen von Ketschs spielendem Co-Trainer Erdal Öksüz, der zuerst noch an Kubilay Dogan im SVW-Tor scheiterte, den Abpraller dann aber zur umjubelten 2:1-Führung einköpfte.

In den letzten 20 Minuten warf der Gast zwar noch einmal alles nach vorne, konnte die gut organisierte Abwehr der Heimelf allerdings kaum in Verlegenheit bringen. Lediglich in der 87. Minute hatte Ketsch etwas Glück, als ein Fernschuss von Yonathan Domingos auf das Lattenkreuz segelte. So blieb es bis zum Abpfiff nach 97 Minuten – die Nachspielzeit war durch den verletzungsbedingten Ausfall von Schiedsrichter Domenico Di Rosa, der durch den zur Spielbeobachtung anwesenden Marcus Braunert ersetzt wurde, gerechtfertigt. jf

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 22.05.2018