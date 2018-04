Anzeige

In Fernduellen geht es für die beiden hiesigen Vertreter in der Frauen-Handball-Badenliga nur noch um minimale Positionsveränderungen. Vierter HG Oftersheim/Schwetzingen könnte mit einem Sieg über die HG Saase wieder auf Rang 3 zurückkehren, wenn die SG Heddesheim mindestens einen Punkt abgibt. Besondere Motivation ist sicher, dass die HG-Handballerinnen ihren Trainer Klaus Braun (Bild) mit diesem Spiel nach drei Jahren Zusammenarbeit in den „Ruhestand“ verabschieden. Er übergibt dann sein Amt an Jürgen Al Shahwani, aktuell Coach beim Frauen-Verbandsligisten HC Vogelstang.

Klaus Braun ist einer der bekanntesten Handballpersönlichkeiten der Gegend – zuerst als Spieler, vor allem beim TSV Oftersheim, später als Trainer in Plankstadt, Reilingen und bei der HG.

Der TV Brühl wird bestrebt sein, seinen Gast TSV Birkenau II in Schach zu halten und würde bestenfalls um zwei Plätze auf die fünfte Position vorrutschen.