Ein Transfer-Coup, Erinnerungen an eine Legende und Rekordmeldezahlen bei der Schülerbahneröffnung in Eppelheim – die Schlagzeilen der Ausgaben vom 22. April 2015 und 2010 rufen wieder interessante Erinnerungen in Gedächtnis.

22. April 2015: Der HSG St. Leon/Reilingen ist mit der Verpflichtung von Katrin Rüttinger ein echter Kracher gelungen. Die Torhüterin, die in der Bundesliga für die TSG Ketsch und die Neckarsulmer Sport-Union zwischen den Pfosten stand, heuerte beim Oberligisten an. Trainer Marcus Gutsche kannte Rüttinger noch aus der gemeinsamen Zeit in Ketsch. Er sagte: „Das ist eine absolute Sensation. Sie war meine Wunschkandidatin.“

Ein großer Wunsch ist auch bei den Tischtennisspielern in Oftersheim in Erfüllung gegangen. Durch den 9:2-Erfolg in der Abstiegsrelegation gegen Viernheim rettete sich die TTG und bleibt in der Verbandsliga.

Außerdem erinnert unsere Zeitung in der damaligen Ausgabe an Helmut Schwab. Die Schwetzinger Box-Legende starb wenige Tage zuvor im Alter von 79 Jahren. Er formte in seiner Zeit beim BC zahlreiche Talente, darunter auch Hamisi Durst, der 1997 in der Altersklasse U 17 Vize-Europameister wurde und in der Altersklasse U 19 bei der Weltmeisterschaft Bronze holte.

22. April 2010: Während die TSG 1899 Hoffenheim ihren Kader aussortiert und unter anderem die hoch gehandelten Talente Franco Zuculini (heute bei Venezia FC) und Wellington (Botafogo/Brasilien) abgeben möchte, vermeldet der TV Eppelheim bei seiner Schulbahneröffnung eine neue Rekordmeldezahl: Über 50 Vereine haben ihr Kommen angekündigt.

Ins Rollen sind indes die Schwimmer des SV Hellas Brühl gekommen. Beim „Arena Cup“ in Heidelberg holten die 24 Starter insgesamt 25 Medaillen. Einen Wechsel an der Spitze gab es außerdem beim Fußball-Kreis: Rolf Beyer gab sein Amt an Ralph Kirchhoff ab. mjw

