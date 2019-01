Absolutes Spitzenspiel

Zum absoluten Spitzenspiel in der Handball-Badenliga empfängt die TSG Eintracht Plankstadt am morgigen Sonntag den HC Neuenbürg. Neuenbürg, derzeitiger Tabellenführer, liegt nur zwei Punkte vor dem Dritten Plankstadt. Die „Wölfe“ könnten also mit einem Erfolg also am HCN vorbeiziehen – vorausgesetzt, sie gewinnen mit mehr als zwei Toren Differenz, was den direkten Vergleich für Plankstadt entscheiden würde.

Im Hinspiel kurz vor der Winterpause waren sie nämlich in Neuenbürg mit 30:32 unterlegen, hatten sich jedoch im gesamten Spiel auf Augenhöhe bewegt und sogar die Möglichkeit, zu gewinnen. Letztlich präsentierte sich der Spitzenreiter damals aber abgebrühter und fügte der TSG Eintracht eine von bisher gerade einmal drei Pleiten zu.

Das Wolfsrudel hat also eine ganz schwere Aufgabe vor der Brust, der HCN stellt eine, wenn nicht die beste Mannschaft der Liga und ist nach der Hinrunde wohl Topfavorit auf den Meistertitel. Plankstadt muss sich dennoch nicht verstecken und hat vor allem zu Hause, vor eigenem Publikum alle Chancen, den Favoriten zu stürzen.

Trainer ist selbstbewusst

Die Vorfreude auf die Partie ist auch bei Cheftrainer Niels Eichhorn groß: „Mit Neuenbürg kommt ein ordentlicher Brocken auf uns zu, um Zählbares mitzunehmen, brauchen wir einen Sahnetag und müssen sehr konzentriert und konsequent zu Werke gehen. Im Hinspiel hat man aber gesehen, dass wir auf jeden Fall in der Lage sind, dieses Team zu schlagen, dementsprechend gehen wir die Partie selbstbewusst an.

Ein leichter Vorteil für Plankstadt könnte dabei die Tatsache sein, dass der HC praktisch ohne Wettkampfpraxis in die Mehrzweckhalle kommt, das letzte Spiel der Gäste (23:23 in Friedrichsfeld) liegt bereits knappe vier Wochen zurück. Im Gegensatz dazu ist den „Wölfen“ der Start ins neue Jahr mit dem 34:32-Erfolg gegen Knielingen schon gut gelungen. Anpfiff ist um 16.30 Uhr. nt

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 19.01.2019