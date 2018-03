Anzeige

Es ist keine Überraschung mehr, aber nun steht der Abstieg des TTC Ketsch aus der Tischtennis-Oberliga Männer auch rechnerisch fest. Das Schlusslicht kann durch die drei Punktgewinne des nächsten Gegners VfL Kirchheim am Wochenende den Relegationsplatz nicht mehr erreichen. Beim 4:9 gegen den TTC Gnadental zeigten die Ketscher ohne Christoph Schröder und den erkrankten Timo Berger eine gute Leistung, standen aber wieder mit leeren Händen da.

In den drei Doppeln hatte der TTC keine Chance, aber im oberen Paarkreuz präsentierte sich Spitzenspieler Alexander Krieger nach mehrwöchiger Pause in starker Verfassung. Er kämpfte Daniel Horlacher und Valeriy Rakov jeweils mit 3:2 nieder. Gegen Rakov war es beim 12:10, 8:11, 4:11, 12:10 und 12:10 besonders eng. Timo Müller musste im oberen Paarkreuz Lehrgeld zahlen und blieb ohne Satzgewinn. Eine tolle Leistung bot Ulf Mertens, der gegen Florian Saljani und Lukas kramer zwei Siege holte. Robin Maier vergab gegen Klaus Mack eine 2:0-Führung zum 2:3 (9:11), auch Elias Hartmann konnte den fünften Durchgang gegen Saljani nicht für sich entscheiden. „Alle haben gespielt, was sie können“, war Timo Berger nicht unzufrieden.

Zweimal klar gewonnen

Zwei hohe Siege gab es für den TV Brühl in der Verbandsliga der Frauen. Beim TTC Schefflenz-Auerbach siegten die Brühlerinnen in nur eineinhalb Stunden mit 8:1. Miriam Post gab gegen die Nummer eins Alexandra Schork mit 0:3 den einzigen Punkt ab. Susanne Amos bezwang Schork mit 3:2. Spannender war es beim 8:2 gegen die TSG 78 Heidelberg, denn die Partie bot immerhin vier Fünfsatzspiele. Nach einer 5:0-Führung verlor Monika Werner, die Kerstin Thomsen ersetzte, mit 2:3 (9:11) gegen Annette Aldinger. Im Spitzeneinzel zog Susanne Amos mit 2:3 (10:12) den Kürzeren.