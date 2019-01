Abstieg kaum aufzuhalten

Für den VKC Eppelheim II gibt es in der 2. Bundesliga praktisch keine Rettung mehr. Nach der 5533:5559-Niederlage im Abstiegsduell bei den HKO Young Stars in Karlsruhe und dem gleichzeitigen Sieg der KF Sembach gegen den SKC Mehlingen ist die Chance auf den Klassenerhalt fünf Spiele vor Saisonende nur noch theoretischer Natur, denn der Rückstand auf den Relegationsplatz neun ist auf vier Zähler angewachsen.

„Wir sind zu schlecht für die 2. Liga“, musste Sebastian Rupp enttäuscht feststellen. Dabei wäre ein Sieg möglich gewesen, denn nach dem Mittelpaar führte Eppelheim II noch mit 17 Kegeln. „Heiko und ich hätte aber noch mehr herausholen müssen“, sagte Rupp, der nur auf 864 Kegel kam. Heiko Meckler erzielte 908. Bei Karlsruhe kam der beste Spieler, Silvio Albrecht erst im Schlusspaar, und er war es auch, der die Partie entschied. Mit 969 Kegeln war er gleich 84 Zähler besser als Andreas Wüst. Da nutzte die starke Vorstellung von Leonard Erni auch nichts mehr. Er freute sich jedoch über die neue persönliche Bestleistung (970). Außer ihm überzeugte nur noch Christopher Hafen, der im Startpaar mit 997 Kegeln dicht am Tagesbesten Alexander Springer geblieben war.

„Es war kein Spiel, es war Abstiegskrampf pur, beide stehen mit Recht in der Tabelle da unten“, sagte Sebastian Rupp zu den jeweils 38 Fehlern beider Mannschaften. Der VKC II war in die Vollen leicht besser (3723:3704), im Abräumen jedoch unterlegen. „Wir haben uns mit dem Thema Verbandsliga schon angefreundet“, meinte Rupp, für die 2. Liga fehle einfach die Breite im Kader. Ein Ersatzspieler stand nicht zur Verfügung, Neuzugänge seien auch nicht in Sicht. mra

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 21.01.2019