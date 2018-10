Abstiegsduell verspricht Spannung

Es läuft einfach nicht beim VKC Eppelheim II. Nur ein Sieg in fünf Spielen ist eine mehr als magere Bilanz. Aber auch der morgige Gegner, die TSG Heilbronn, hat erst einmal gewonnen, daher liegen beide Teams auf den letzten beiden Plätzen, so dass es ab 12 Uhr ein echtes Abstiegsduell gibt.

Die Heilbronner hatten eigentlich ganz andere Ambitionen gehabt, denn sie wollten ursprünglich um den Aufstieg mitspielen. Es gab aber, wie für den VKC II, Niederlagen sowohl in Rodalben als auch in Pirmasens.

Verlierer übernimmt Rote Laterne

Das letzte Mal, als Eppelheims Reserve und die TSG in Heilbronn aufeinandertrafen, ging das Spiel deutlich zugunsten der Gastgeber aus, weil sich die gesamte Eppelheimer Mannschaft auf den Bahnen sehr schwer tat. In der laufenden Saison könnte es allerdings auf Grund der personellen Verstärkung beim VKC ein wenig enger werden.

So werden voraussichtlich alle Akteure wieder einsatzbereit sein, was kurzfristige Verschiebungen in den jeweiligen Mannschaften größtenteils verhindern sollte. Martin Wolfring wird wieder zurückerwartet und wird definitiv eine tragende Rolle bei dieser Begegnung spielen. Es dürfte also eine spannende Auseinandersetzung um die dringend benötigten Punkte werden. Der Verlierer dieses Abstiegsduells wird schließlich die berühmte Rote Laterne übernehmen. mra

