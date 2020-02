Abstiegsgefahr bleibt

Der TTC Ketsch muss in der Tischtennis-Oberliga der Frauen weiter um den Klassenerhalt bangen. Nach dem 7:7 beim Tabellennachbarn TTV Burgstetten droht zumindest die Abstiegsrelegation.

Frickenhausen und Untergröningen stehen als Direktabsteiger so gut wie fest. In einer fast vierstündigen, sehr engen Partie ging Ketsch mit 6:3 in Führung, verlor dann vier Einzel in Folge, ehe Melanie Berger mit einem Fünfsatzsieg (3:2/11:5) gegen die Nummer vier Andrea Winter das Unentschieden rettete. Von fünf Fünfsatzniederlagen gingen drei an Burgstetten, darunter das 3:2 (13:11) von Jutta Ernst gegen Melanie Berger. Marion Ott gewann das Spitzeneinzel gegen Jutta Ernst glatt mit 3:0, verlor dann aber überraschend 1:3 gegen Ines Marquardt. Etwas unerwartet war auch das 3:2 von Andrea Winter gegen Kathrin Thome, die dann auch Ernst noch mit 2:3 unterlag.

TTC: Ott/Thome, Ott (2), Moch, Berger (2), Thome. mra

