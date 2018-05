Anzeige

Fußball-Verbandsligist SV 98 Schwetzingen hat nach dem 2:2 im Heimspiel gegen Olympia Kirrlach den Klassenerhalt drei Spieltage vor Beendigung der Runde immer noch nicht in trockenen Tüchern. Der achte Tabellenplatz des SV 98 trügt, denn rechnerisch könnten die Schwetzinger in der Endphase nochmals in Bedrängnis kommen, da die hinter den Schwetzingern liegenden Mannschaften eifrig punkten.

Auf der einen Seite überwog bei den Spielern des SV 98 die Freude darüber, nach einem 0:2-Rückstand gegen Kirrlach in der Nachspielzeit noch einen Punkt ergattert zu haben. Es schwang aber auch Enttäuschung mit, es verpasst zu haben, mit einem Sieg endlich für Klarheit zu sorgen. „Wir haben zwar immer noch alles in eigener Hand, aber es wird immer schwerer für uns, denn das Restprogramm ist nicht ohne. Hinzu kommt, dass wir personell auf dem letzten Loch pfeifen, was unsere Lage erheblich erschwert“, ist der Schwetzinger Trainer Michael Köpper, der einen guten Job macht, derzeit nicht zu beneiden.

„Unsere Mannschaft hat gegen Kirrlach eine tolle Moral bewiesen. Die wird auch im Spiel am Samstag beim TuS Bilfingen von Nöten sein, um etwas Zählbares mitzunehmen“, sagt Köpper. Verärgert zeigte sich der SV 98-Coach samt dem sportlichen Leiter Willi Schöneck, dass Jonas Can, der auch in der kommenden Saison für den SV 98 am Ball sein wird, sich ohne Vorankündigung für vier Wochen in den Urlaub verabschiedete. Gerade jetzt, da angesichts der dünnen Personaldecke jeder Spieler benötigt wird.