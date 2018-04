Anzeige

Es steht fest: Frei Holz Eppelheim muss in die Verbandsliga Baden absteigen.

Am letzten Spieltag der zweiten Sportkegeln-Bundesliga rettete sich Blau-Gelb Nußloch mit einem hohen 5907:5683-Erfolg gegen die TSG Heilbronn.

Für dieses entscheidende Spiel wurden die Akteure Johannes Dill und Christian Paul reaktiviert, dadurch spielte Nußloch 300 Kegel über seinem sonstigen Heimschnitt. Die spielfreien Eppelheimer mussten tatenlos zuschauen. Der Abstieg ist jedoch die Quittung für die Entwicklung in den letzten Jahren. Nicht wenige Experten rechnen mit einem Absturz bis in die Bezirksliga, manche malen sogar die Auflösung des Klubs an die Wand.