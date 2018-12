Abwehr wie eine Mauer

Eine relativ schwere Aufgabe hatten die Oberliga-Handballerinnen der HSG St. Leon/Reilingen zu bewältigen und lösten sie dann auch zu ihrer Zufriedenheit. Gast und Aufsteiger HSG Leinfelden/Echterdingen hatte sich Stück für Stück auf Rang zwei vorgearbeitet, eine Region in der sich auch St. Leon/Reilingen gerne wieder bewegen möchte und nun mit dem 32:29 (16:13) den Anschluss gefunden hat.

In der Abwehr gut vorbereitet auf den wurfgewaltigen Rückraum des Schwabenteams, mit einer bärenstarken Daniela Schmurr im Tor dahinter, setzte sich die Heimmannschaft etwas ab, was zu einer frühen ersten Auszeit führte. Der Gastgeber ließ sich davon aber kaum beirren. Die Abwehr stand recht stabil und die Angriffe wurden mit Geduld zu Ende gespielt, so dass der Vorsprung weiterhin gewahrt blieb, nach dem Seitenwechsel sogar erhöht wurde (19:14). Trainer Sascha Kuhn hatte in seiner Kabinenansprache besonders den Einsatz der zweiten Welle gefordert, was bis zu diesem Zeitpunkt auch umgesetzt wurde. Doch als sich etwas Hektik breitmachte, waren die Gäste gleich zur Stelle und holten auf (22:20/43.). Kuhn beruhigte die Seinen mittels Timeout und in der Folge behielt seine Truppe bis zum Abpfiff die Oberhand.

Der Coach lobte: „Durch eine enorme Teamleistung und einer vor allem in der ersten Halbzeit starken Abwehr und einer sehr guten Daniela haben wir uns heute nicht aus der Ruhe bringen lassen und die Punkte verdient in der eigenen Halle behalten. Auf dieser Leistung müssen wir nun aufbauen.“

HSG: Schmurr, Weiß; Gottselig (4), Nussbaumer (1), Holzer (4), Zinser (3), Jünger, Ernst (5), Pavic, W. Heck, Müller (3), Schulz (6), Schilling (1), Rimpf (5/3). zg

