Achtungserfolg folgt auf Warnzeichen

Mit gemischten Gefühlen hat der SV Sandhausen seine Vorbereitung abgeschlossen. Zum einen unterlag der Fußball-Zweitligist am Samstagnachmittag beim 1. FC Kaiserslautern mit 0:3, zum anderen gelang ihm gegen den SC Freiburg beim 1:1-Remis ein Achtungserfolg. SVS-Coach Uwe Koschinat, der auf die Nationalspieler Nikolas Nartey (U 21 Dänemark) und Besar Halimi (Kosovo) verzichten musste, bilanzierte: „Der Leistungsabfall in den jeweils zweiten Halbzeiten muss noch einmal analysiert werden. Das Ziel war es, die Schlüsselspieler über 90 Minuten zu belasten. Das hat gut funktioniert, weil alle eingesetzten Spieler gefordert wurden. Darüber hinaus haben wir viele Erkenntnisse erlangt, die mich optimistisch stimmen.“

Außerdem dürfen sich die Schwarz-Weißen über eine Teil-Rückkehr der Zuschauer freuen, denn der SVS wird zum Liga-Auftakt am Samstag, 19. September, gegen den SV Darmstadt 98 insgesamt 460 Zuschauer im „BWT-Stadion am Hardtwald“ begrüßen dürfen. Das Hygiene-Konzept wurde vom zuständigen Gesundheitsamt genehmigt. „Wir hoffen, dass wir mit diesem ersten Schritt der Politik zeigen können, dass wir unter Einhaltung der Maßnahmen Spiele mit Zuschauern durchführen können“, erläutert Präsident Jürgen Machmeier. Er sagt weiter: „Wir haben mit dem Gesundheitsamt ein Konzept mit bis zu 3000 Fans pro Heimspiel erarbeitet. Wir hoffen bei einer für uns positiven Entwicklung der Pandemie wieder mehr Zuschauer ins Stadion lassen zu können.“ Die Partie gegen die Hessen wäre das erste Heimspiel vor Anhängern nach über sechs Monaten. Ein Teil der Tickets soll unter den Vereinsmitgliedern und Dauerkartenbesitzern der vergangenen Saison verlost werden.

Treffsicher im Breisgau

Wenn es dann aber losgeht, muss sich der SVS eher in der Verfassung präsentieren, in der er beim kurzfristig vereinbarten Gastspiel beim SC Freiburg auftrat. Die Schwarz-Weißen zeigten sich im Breisgau treffsicher und gingen durch Kevin Behrens mit 1:0 in Führung (8.). Wenige Minuten später scheiterte Neuzugang Daniel Keita-Ruel an SCF-Schlussmann Benjamin Uphoff. Im zweiten Durchgang passierte zunächst wenig, ehe Ermedin Demirovic zum 1:1-Endstand (76.) traf. Freiburg hatte sich zuvor mit einer komplett anderen Mannschaft mit 4:1 gegen den polnischen Club Gornik Zabrze durchgesetzt.

In den Testspielen ging es jeweils darum, die Intensität vor dem ersten Pflichtspiel am Samstag, 12. September, im DFB-Pokal beim TSV Steinbach Haiger zu erhöhen. Deswegen ließ Koschinat sowohl am Sonntag als auch am Samstag den Großteil seines Personals durchspielen. Enttäuschend verlief hingegen das Duell beim 1. FC Kaiserslautern tagszuvor. Auf dem Betzenberg unterlagen die Kurpfälzer nach einem Leistungseinbruch in der zweiten Halbzeit deutlich.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich eine intensive Partie, in der Enrique Pena Zauner die erste Chance für die Gäste vergab. Nach Wiederbeginn setzte Ersatz-Kapitän Aleksandr Zhirov, der für den fehlenden Dennis Diekmeier die Binde trug, einen Schuss neben das Tor. Es war die vorerst letzte gefährliche Szene, denn in der Folge übernahmen die Pfälzer das Kommando, während der SVS zunehmend Probleme bekam. Carlo Sickinger (58.) und Lauterns Neuzugang Markus Kleinsorge (79./80.) entschieden die Partie.

Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagte: „Unsere erste Halbzeit war ordentlich. Nach der Pause ist bei uns dann komplett der Faden gerissen, warum auch immer. Wir sind nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Man muss fast schon sagen, dass das Ergebnis schmeichelhaft für uns war. So dürfen wir uns nicht präsentieren. Das Spiel kann für uns ein Warnzeichen sein.“

Die Wahrheit des Leistungsstandes liegt wohl in der Mitte und Koschinat wird in der Trainingswoche noch einmal entscheidend einwirken. Denn im Pokalspiel bei den Hessen heißt es für den SVS ganz klar: Verlieren verboten.

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 07.09.2020