Adäquater Leibnitz-Ersatz fehlt

Unverhofft kommt oft: Der HSV Hockenheim ist dank des Corona-bedingten Saisonabbruchs in die Badenliga zurückgekehrt. Stefan Kögel bedauert, dass der Club den Aufstieg nicht auf sportlichem Wege geschafft hat. Geglaubt hat der Abteilungsleiter aber an seine Mannschaft: „Wir hätten noch zwei Spiele gegen direkte Konkurrenten gehabt. Wir waren in der entscheidenden Phase, dann hat uns der Abbruch unvorbereitet getroffen.“

Allerdings nicht nur sportlich, denn auch finanziell gab es Einbußen. „Alles ist zum Erliegen gekommen. Die fehlenden Einnahmen der Bewirtung bei verschiedenen Veranstaltungen schmerzen“, gibt Kögel zu, der sich aber darüber freut, dass alle Sponsoren an Bord geblieben sind.

„Nur schwer zu halten“

Von Bord gegangen ist dagegen Alexander Leibnitz. Der Linkshänder versucht sein Glück beim Drittligisten SG Leutershausen. „Es war klar, dass ein Spieler seines Talents nur schwer zu halten sein wird. Am Ende konnten wir da auch in finanzieller Hinsicht nicht mithalten“, sagt Kögel. Das Problem: „Wir konnten den Abgang nicht kompensieren“, schiebt er nach. Es gibt schlichtweg keine externen Neuzugänge. Lediglich Aljoscha Halilovic, der Sohn von Ex-Trainer Haris, wurde aus der A-Jugend hochgezogen und Erik Erles reaktiviert. Kögel sagt: „Der Kader ist dünn. In der spielfreien Phase war es schwer, Spieler im Probetraining zu beobachten. Außerdem war es nicht abzusehen, wann und unter welchen Voraussetzungen die Saison beginnen wird. Jetzt haben wir eine sehr junge Mannschaft, die sich in der Badenliga etablieren möchte.“

„Abstieg wäre kein Beinbruch“

Diese Mission wird nicht einfach, denn im schlimmsten Fall steigen vier Mannschaften ab. „Die Jungs sind heiß und die Liga ist sehr attraktiv. Wir werden alles geben, aber ein Abstieg wäre kein Beinbruch“, nimmt Kögel den Druck von seiner Mannschaft, die zunächst ohne Zuschauer auskommen muss. „Die Hallen sind so gebaut, dass wir viele Vorgaben überhaupt nicht umsetzen können“, erklärt Kögel. Um die Fans trotzdem zu versorgen, bieten die Hockenheimer einen Livestream an.

Kader: Tor: Robbie Sowden, Herbert Wagner. Außen: Rouven Hoffmann, Osman Sidaoui, Jonas Powik, Janis Kraut. Rückraum: Aljoscha Halilovic, Denis Kalabic, Philippe Schinke, Eric Erles, Jonas Hideg, Willi Fink. Kreis: Tim Anschütz, Sandro Ziegler.

