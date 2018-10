„Adi“ Herzog freut sich über „einen glücklichen Sieg“

Für Ringen-Oberligist KSV Ketsch war das Duell gegen den punktgleichen AC Ziegelhausen schon ein „Prestigekampf“, wollten doch beide mit einem Sieg für klaren Abstand zum Tabellenende sorgen: Und der KSV Ketsch behielt nach einem hektischen und emotionsvollen Kampf am Ende mit 17:16 knapp die Oberhand.

„Dies war heute ein glücklicher Sieg für uns, vor allem auch, weil wir nach sieben Kämpfen noch mit 9:16 im Rückstand lagen“, freute sich „Adi“ Herzog, der Vorsitzende des KSV, dessen Mannschaft sich zum Abschluss der Vorrunde vor dem AC Ziegelhausen auf den sechsten Tabellenplatz verbesserte.

Und es war ein spannender Kampf, wo der Leiter mitunter die Übersicht verlor, aber nach Herzogs Worten „keine gravierenden Fehler machte“. Anders sahen dies die Gäste. AC-Sportvorstand Ralf Bittermann sah den Kampfleiter „für eine solche emotionsgeladene Begegnung nicht geeignet“. Von jeder Seite wurde ein Fan vom Kampfleiter aus der Halle verwiesen und Ziegelhausens Akteure Michael Breitenreicher und Marek Schum verwarnte er wegen der Reklamation von Kampfrichterentscheidungen und Betreten der Matte mit der Gelben Karte.

Auf der Matte kam der KSV zu sechs Einzelsiegen, schon auf der Waage hatte man einen Vierer erhalten, weil bei Bodo Ebelle Übergewicht festgestellt wurde. Bis zur Pause schaffte für Ketsch lediglich Ümit Kahyaoglu einen Sieg, als er beim 5:5 gegen Breitenreicher durch die letzte Wertung ein 1:0 erhielt, welches er in den Schlusssekunden klar machte. Andreas Rohr, George-Emilian Sarban und der junge Kevin Lindemann kassierten gegen Ziegelhausens Leistungsträger Julien Zinser, Paul Schüle und Stanislaw Surdyka deklassierende Niederlagen.

Ein schneller und überraschender Schultersieg von Tim Geier über Dimitri Streib, der keine Minute benötigte, ließ den KSV wieder hoffen. Die Schulterniederlage des jungen Moses Ruppert gegen Gästetrainer Schum war beim KSV einkalkuliert, so das dieser vor den drei Abschlusskämpfen mit 9:16 zurücklag. Ion Plop holte den erwarteten Schultersieg, als er bei klarer 15:2-Führung Rasul Masaldzhi keine Chancen ließ. Große Freude herrschte bei den Gastgebern, als Marco List in einem abwechslungsreichen Kampf mit 8:7 Punkten ein 1:0 schaffte und den KSV auf 14:16 heranbrachte. Am Ende zeigte der KSV-Trainer seinem Gegner Axel Lehner die Grenzen auf, als er bei 13:4 Wertungen ein 3:0 herausholte und damit zum 17:16 für die Ketscher entscheiden konnte.

Reserve tritt am Mittwoch an

Kampffrei war die Reserve des KSV. In der Oberliga geht es aber für die Ketscher am Mittwoch, 31. Oktober (20.30 Uhr) weiter, wenn in der Ketscher Rathaushalle der Tabellenzweite RSC Eiche Sandhofen erwartet wird. Die zweite „Englische Woche“ der Saison beschließen die Ketscher dann am Samstag mit der nahezu unlösbaren Aufgabe beim souveränen Spitzenreiter ASV Ladenburg. pw

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 29.10.2018