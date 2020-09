Aggressivität in der Abwehr als Grundstein

Beide Seiten hatten einen relativ großen Umbruch zu verzeichnen und wussten wohl nicht so genau, wo sie stehen, was sich in einer etwas durchwachsenen ersten Halbzeit dokumentierte. Doch nach 60 Handballminuten trug das neuformierte Frauen-Badenliga-Team der HG Oftersheim/Schwetzingen bei der SG Heddesheim mit 22:18 (12:10) den Sieg davon.

Der neue HG-Trainer Franz-Josef Höly war nach Abpfiff auch dementsprechend erleichtert: „Ich denke, dass der Sieg für uns auch in dieser Höhe in Ordnung geht, ich bin mit der starken Gesamtleistung der Mannschaft sehr zufrieden.“ Dabei durfte er auch auf Rückraumspielerin Saskia Zachert setzen, die sich nach über einjähriger Verletzungspause wieder stark präsentierte und neunfach traf.

Nach „wackeligen ersten Minuten mit technischen Fehlern“ (so Außenspielerin Lena von Beeren) sorgte eben Zachert mit dem 4:4 (14.) für den ersten und gleichzeitig letzten Gleichstand. In der Folgezeit gerieten die Gäste nie mehr in Rückstand (6:9/21.). Zwar war es manchmal noch etwas eng (10:11, 13:14/35.), doch dann befreiten sich die HG-Spielerinnen von allen Zwängen. Beim 14:22 von Neuzugang Laura Krezo (54.) hatten sie die Begegnung schon längst vollständig im Griff.

Stark und kämpferisch

Basis für diesen Erfolg, so waren sich alle einig, war die Abwehr, die sehr stark und kämpferisch auftrat. „Unsere 3:2:1-Deckung hat das ganze Spiel über sehr gut funktioniert. Die Aggressivität in der Abwehr war der Grundstein zum Sieg. Heddesheim hat selten eine Lösung gefunden, unsere Defensive zu knacken“, war Höly voll des Lobes.

Aber wie jeder gute Trainer sieht er noch genügend Potenzial zur Verbesserung: „Wir hatten beim Spiel nach vorne viele technische Fehler und haben uns dadurch oft in Situationen gebracht, die nicht notwendig waren.“ „Wir haben uns als Team sehr gut zusammengefunden“, sprach von Beeren noch für die Mannschaft.

HG: Lamm; Kubach, Krezo (1), Förste (5/2), Magnus (3), Barthelmeß (1), Hilbert (1), von Beeren (1), Bosse, Zachert (9/3), Königsmann, Aiello, Reißner (1). mj

