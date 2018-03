Anzeige

Im letzten Kampf des Tages trat der Budo-Club gegen die Gäste von der Bergstraße an. Zunächst sah es gar nicht gut für die Hausherren aus. Lars Brenne, diesmal bis 100 kg startend, zog nach starker Leistung erst in der Verlängerung den Kürzeren. Danach unterlag Lucas Paul (bis 66 kg) und überraschend auch Michael Konieczny (bis 90 kg). 0:3 nach den ersten drei von sieben Kämpfen, das war allerdings alles andere als eine leichte Hypothek.

Vincent Schiffler überzeugt

Aber es war noch nicht alles verloren, denn jetzt war Schwetzingen am Zug. Lukas Stadler und Hagen Schmidt verkürzten mit vorzeitigen Siegen, bevor im Schlüsselkampf Vincent Schiffler in der Verlängerung den 3:3-Ausgleich schaffte. Jetzt lag es im letzten Gefecht an Alexander Pfau, doch noch den Sieg für seine Mannschaft zu erringen. Und das tat er dann auch in überzeugender Manier gegen Ziad Allaham, den er vielumjubelt vorzeitig auf die Verliererstraße schickte. Ein wichtiger und schwer erkämpfter 4:3-Sieg war unter Dach und Fach.

Zwei Erfolge in den ersten beiden Begegnungen waren ein gelungener Einstieg in die neue Saison und lassen durchaus auf mehr hoffen. Der nächste Kampftag steigt am 14. April. Gegner in Ettlingen sind dann die KG Donaueschingen/Schwenningen und der JC Ettlingen. ako

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 23.03.2018