SG DKC/KSC 81 Hockenheim: Roth 446, L. Hauser 477, Becker 480, M. Hauser 476, Klein 461, Lamade 515.

Schwächen im Abräumen

Für den DKC 79 Altlußheim gab es mit 2435:2503 beim TV Unterlenningen die zweite Niederlage in Folge. Altlußheim konnte nicht an die guten Auswärtsleistungen anknüpfen. Im Abräumen waren große Schwächen zu sehen, die Abräumergebnisse lagen nur zwischen 110 und 130 Kegeln. Darüber hinaus leisteten sich Selin Vetter und Co. 51 Fehler. Es war insgesamt eine schwache Zweitligapartie, denn auch die Gastgeberinnen boten wenig. Der DKC rutschte auf Platz vier ab, hat aber Platz zwei trotzdem noch nicht abgeschrieben.

DKC 79 Altlußheim: Berndgen-Herm 391, S. Vetter 434, A. Vetter 403, Schmitt 415, Schränkler 385, Jahn 407.

Mit einer sehr geschlossenen Leistung wartete der DSKC Eppelheim II beim PSV Ludwigshafen auf und siegte knapp mit 2730:2714. Mit den starken Katrin Pozarycki und Daniela Heckmann an der Spitze waren die Eppelheimerinnen vor allem in die Vollen überlegen. „Das war ein ganz schöner Krimi, der erst mit den letzten drei Würfen entschieden wurde“, meinte Kim Herbold, die etwas erstaunt war, diesmal mit 442 Kegeln die schlechteste Eppelheimerin zu sein. „Wir sind sehr zufrieden mit unserem Gesamtergebnis“, so Herbold, die von zwei ganz wichtigen Punkten sprach.

DSKC Eppelheim II: Herbold 442, L. Heckmann 443, D. Heckmann 467, Hafen 448, Hindenburg 458, K. Pozarycki 472. mra

