Ali Hanbas bleibt doch

Es gibt gute Nachrichten aus dem Lager der TSG Eintracht Plankstadt: Der große Umbruch fällt weniger dramatisch aus als gedacht. Nachdem zunächst vermeldet wurde, dass der gesamte Kader den Absteiger aus der Fußball-Landesliga verlassen würde, scheint jetzt wieder eine Basis für eine ordentliche Saison in der Kreisliga geschaffen zu sein.

Ein wichtiges Puzzleteil ist dabei Ali Hanbas (Bild): Der letztjährige Kapitän bleibt dem Club als spielender Co-Trainer erhalten. „Ich hatte viele Gespräche mit diversen Vereinen in verschiedenen Spielklassen, aber die TSG Eintracht liegt mir am Herzen und nach langen Überlegungen habe ich den Entschluss gefasst, in Plankstadt zu bleiben. Ich habe mich nicht in einem anderen Trikot gesehen“, erklärte Hanbas, der unter anderem mit dem SV 98 Schwetzingen in Verbindung gebracht wurde. Neben ihm werden auch die jungen Wilden Siar Cakmak, Oliver Eck und Janosch Janzen beim Wiederaufbau mithelfen. Die zweite Mannschaft, die in der vergangenen Saison Vizemeister in der B-Klasse wurde, stellt das Gerüst des Aufgebots.

Fünf zu Edingen-Neckarhausen

Arben Azemi, Savas Badalak, Simon Wolf, Johannes Gaa und Marcel Uhrig wechseln hingegen allesamt zur DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen in die A-Klasse.

In dieser Liga werden sie auch David Ghanadi und Sebastian Mertens wieder sehen. Sie heuern beim SV Rohrhof an. mjw/Bild: Fischer

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 28.06.2019