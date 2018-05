Alishah Azimzada verstärkt die RKG

Anzeige

Die Ringkampfgemeinschaft (RKG) Reilingen/Hockenheim präsentiert vor dem morgigen Pokalkampf (20 Uhr, Fritz-Manherz-Halle, Reilingen) einen weiteren Neuzugang. Sportvorstand Heiko Schweikert zaubert noch einen Joker aus dem Hut: Mit Alishah Azimzada kommt ein bundesligaefahrener Athlet, der bereits auf mehreren Ebenen seine Qualität nachgewiesen hat.

Der aus der afghanischen Hauptstadt Kabul stammende Karlsruher ist im Freistil des Halbschwergewichts (98 Kilo) und Schwergewichts (120 Kilo) beheimatet und soll die hohen Gewichtsklassen im Reilinger Kader gemeinsam mit Greco Spezialist Marc Bonert besetzen. Da Azimzada schon länger als sechs Jahre in der Bundesrepublik lebt, besitzt er einen sogenannten N6-Status und wird der RKG keinen der raren Ausländerplätze in der Regionalliga besetzen. Der 26-Jährige kommt vom ASV Daxlanden und rang in der vergangenen Saison die komplette Verbandsliga Nordbaden in Grund und Boden – er gewann all seine Kämpfe. Der Freistil-Spezialist war mehrere Jahre in der Bundesliga-Mannschaft der SVG Weingarten aktiv und kann bei dem noch recht jungen Team der Ringkampfgemeinschaft seine Erfahrung ideal einbringen.

Für die RKG bedeutet diese Neuverpflichtung vermeintlich den Abschluss ihrer Transferaktivitäten. Ob eventuell doch noch die Ausländerplätze besetzt werden, steht in den Sternen. Der aktuelle Kader scheint jedenfalls auch so schon genügend Qualität zu besitzen, um in der Regionalliga konkurrenzfähig zu sein, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Vereins. „Mit Ali haben wir jetzt unseren Kader abgerundet. Seine Erfahrung wird uns in der kommenden Runde sehr helfen. Außerdem bin ich sicher, dass er in seiner Stilart und Gewichtsklasse einer der besten der Liga sein wird. Wir sind froh, dass er sich nach seiner starken Runde in Daxlanden für uns entschieden hat“, so Schweikert. hef