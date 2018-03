Anzeige

Im Großen und Ganzen verläuft die Saison zuletzt bei den HSGs von St. Leon/Reilingen und von Mannheim ungefähr ähnlich mittelprächtig. Dementsprechend stehen sich die kommenden Kontrahenten in der Tabelle auch recht nah, nur durch einen Pluspunkt zugunsten Seckenheims getrennt. Gastgeber St. Leon/Reilingen allerdings hat zwei Spiele mehr ausgetragen und steht fünf Minuszähler mehr im Soll. Ob es ein Vor- oder Nachteil war, dass Mannheim zuletzt einen Sieg kampflos zugesprochen bekam (Schlusslicht Brombach sagte krankheitsbedingt ab), wird sich noch herausstellen. Der Spielrhythmus fehlt 2018 ohnehin komplett. Der Gast ist jedenfalls optimistisch, geht aber nicht von einer Wiederholung des 21:11-Vorrundenerfolgs aus, zumal verletzungsbedingt aktuell einige Ausfälle vorliegen.

Die HSG St. Leon/Reilingen II kann derweil mit einem Erfolg über den TSV Steinsfurt ihre Chance wahren, am Spitzenduo der Landesliga dranzubleiben.

Trotz Personalproblemen Favorit

Nach der Brühler Galavorstellung in Viernheim soll gegen die HG Königshofen/Sachsenflur möglichst daran angeknüpft werden. Doch bei diesem Badenliga-Gegner, der in Sachen Abstieg noch mit dem Rücken zur Wand steht, kommen beim TVB auch negative Erinnerungen hoch. So das Hinspiel an der Tauber, wo die Partie, nach zugegeben wenig erbaulicher Leistung, mit 24:25 verloren ging.

Dies darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das weiterhin verletzungsbedingt gebeutelte Brühl als Favorit in dieses Match geht. Alles andere als ein Heimsieg wäre also eine große (ungewollte) Überraschung.

Vor heimischer Kulisse wird auch das Überraschungsteam der HG Oftersheim/Schwetzingen auflaufen. Gegner ist das von Brühl gedemütigte Viernheim, dass eine positive Reaktion zeigen will. Eine Steigerung, vor allem mehr Konsequenz und länger anhaltende Konzentration als zuletzt in Wiesloch an den Tag gelegt, erwartet aber auch HG-Coach Klaus Braun von seinen Mädels. Denn den guten Eindruck des Aufsteigers mit dem derzeitigen dritten Rang würde er auf seiner Abschiedstournee gerne gewahrt wissen, auf der noch einige gewaltige Hürden zu überwinden sind. mj/ako

