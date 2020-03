Alle haben Sieg fest im Blick

Die vier Fußball-Landesliga Vereine aus unserem Verbreitungsgebiet genießen an diesem Wochenende alle Heimrecht. Der SV 98 Schwetzingen muss bereits am Samstag ran und will mit dem 4:0-Sieg aus Neckarbischofsheim im Rücken auch gegen DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal die volle Punktzahl einfahren. Ein Dreier ist für die Spvgg 06 Ketsch gegen TSV Neckarbischofsheim angesichts der derzeitigen

...