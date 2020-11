Alle hoffen auf Fortsetzung – nur wann?

Die Handballsaison ist – mit Ausnahme der ersten und zweiten Bundesligen der Männer und Frauen – unterbrochen. Ab der Oberliga abwärts wird bis Jahresende pausiert. Die dritten Ligen und Jugend-Bundesligen sind vorerst einmal nur bis Mitte November ausgesetzt. Wir haben bei den Vereinen aus unserem Verbreitungsgebiet – bei Vorstandsmitgliedern, Abteilungsleitern und Trainern – nachgefragt, wie sie die aktuelle Situation bewerten.

Finden Sie die Entscheidung des Badischen Handball-Verbandes (BHV) und des Deutschen Handball-Bundes (DHB) richtig?

Adrian Fuladdjusch (Kurpfalz-Bären/TSG Ketsch): Ja, auch der Breiten- und Amateursport sollte seinen Teil dazu beitragen, die Infektionszahlen zu senken.

Dr. Stephan Verclas (TSG Eintracht Plankstadt): Die Entscheidung war überfällig. Wir haben dem Verband vor Saisonbeginn unsere Bedenken geschrieben – und leider sind diese nun eingetreten. Wir leben von unseren Zuschauern und wenn unsere Kanzlerin – mit Recht – der Bevölkerung rät, Kontakte zu vermeiden und zu Hause zu bleiben, kommen trotz Hygienemaßnahmen auch nur wenige Zuschauer zu den Spielen. Stimmung und Emotionen unter den Zuschauern, von denen der Handballsport lebt, konnte in den Spielen, die absolviert werden konnten, gar nicht aufkommen. So hat der Saisonbeginn leider keinen Spaß gemacht.

Dr. Hansjörg Menger (HSG St. Leon/Reilingen): In Anbetracht der aktuellen Lage ist die Entscheidung sicher gerechtfertigt, zumal ja nun auch der DHB für die 3. Liga unserer Damen nachgezogen hat. Wir hatten in den letzten Wochen einen enormen Aufwand im Trainings- und Spielbetrieb betrieben und sind sicher mit den Hygienekonzepten gut aufgestellt. Bisher war ja auch kein Ereignis generiert, aber sicher sind wir nie und ein Restrisiko besteht. Kein Verein, so denken wir, würde gerne als Verteiler auftreten wollen.

Jochen Kühnle (HG Oftersheim/Schwetzingen): Ja, es ist gut, dass es zumindest für acht Wochen Planungssicherheit gibt – auch wenn wir uns natürlich gewünscht hätten, dass die Infektionslage uns die Fortsetzung des Spielbetriebs erlaubt hätte. Wichtig ist, dass wir die Lage jetzt stabilisieren, damit zumindest bald wieder Training möglich ist und wir unserem Auftrag nachkommen können, unseren Mitgliedern, insbesondere den Kindern und Jugendlichen, die Möglichkeit zu geben, gemeinsam Handball zu spielen.

Stephan Kögel (HSV Hockenheim): Es war wichtig für unseren Sport, mit der Saison im September zu starten, auch mit dem Wissen, dass eine Unterbrechung sehr wahrscheinlich kommt. Alle Vereine haben ihr Bestmöglichstes gegeben, um die jeweiligen Hygienekonzepte umzusetzen, dennoch ist für uns die Entscheidung zum jetzigen Zeitpunkt absolut nachvollziehbar und völlig richtig. Mit den ganzen Einschränkungen in allen Bereichen fehlen ganz einfach die Argumente für den Breiten- und Amateursport.

Robin Erb (TV Eppelheim): Mein Trainerkollege Sebastian Dürr und ich finden die Entscheidung des BHV absolut nachvollziehbar, die Situation mit dem Coronavirus hat sich einfach wieder zu sehr zugespitzt in den letzten Tagen und Wochen. Auch die Mannschaft hat die Entscheidung letztlich begrüßt, die Unsicherheit war zuletzt doch einfach groß, auch wenn natürlich alle gerne weitergespielt hätten, da es bei uns zuletzt sportlich ja ziemlich gut gelaufen ist. Aber die Gesundheit aller am Spiel Beteiligten geht natürlich vor, das ist keine Frage.

Konrad Kemptner (TSG Ketsch): Die Entscheidung des BHV ist sicher ein Ausfluss einer Umfrage unter den beteiligten Vereinen im Badischen Verband sowie deren untergeordneten Bezirken und Stand heute wurde sie im Vorgriff auf die jetzt seitens der Regierung beschlossenen Einschränkungen vorweggenommen. Ja, unter Berücksichtigung der Corona-bedingt ausgefallenen Spiele war die Entscheidung richtig, auch wenn ich selbst den Spielbetrieb so lange wie möglich befürwortet hatte.

Haben Sie die Hoffnung dass spätestens im neuen Jahr wieder Handball gespielt werden kann?

Kühnle: Ja, auf jeden Fall. Wir werden noch eine ganze Zeit lang mit dem Virus umgehen und deshalb Wege finden müssen, unser uns vertrautes Leben darauf auszurichten. Der Handball darf nicht wieder wochenlang von der Bildfläche verschwinden. Wir hoffen, dass wir im neuen Jahr auch wieder um Punkte kämpfen können, da der Wettkampf einfach dazugehört. Dabei ist es am Ende nicht entscheidend, ob jemand Meister wird, auf- oder absteigt.

Erb: Ja, die Hoffnung ist definitiv da, schließlich hat der letzte Lockdown am Ende ja auch zu einer Abschwächung der Infektionszahlen geführt. Die Frage ist natürlich, wie schnell eine Trendwende gelingt und ob das im Winter ähnlich gut klappt wie im Sommer. Ob es schon realistisch ist, im Januar wieder zu spielen, sei mal dahingestellt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht im Februar oder spätestens März wieder möglich sein wird. Und es wurde ja bereits vom BHV signalisiert, dass die Runde gegebenenfalls bis Ende Juni verlängert werden könnte, das ist natürlich kein unrealistisches Szenario, dass es so kommen wird. Allerdings glaube ich nicht, dass es möglich sein wird, die Runde wie geplant abzuschließen, realistischer erscheint mir, dass nur eine Halbserie gespielt wird.

Kögel: Es bleibt nur zu hoffen, dass die Maßnahmen auch die erhofften Ergebnisse bringen, ich bin aber skeptisch, dass wir ab Dezember wieder Lockerungen haben werden, die einen Trainingsbetrieb im erforderlichen Maß ermöglichen. Auch eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs wird unserer Einschätzung nach Anfang Januar nicht möglich sein. Vor dem Start benötigen alle ein paar Wochen Mannschaftstraining, um wettbewerbsfähig zu sein. Eine komplette Runde ist daher nicht mehr durchführbar, auch aufgrund der vielen abgesagten Begegnungen der bisherigen Spieltage.

Menger: Sicherlich haben wir die Hoffnung, stellen aber auch die Frage: Wäre es nicht gleich besser gewesen, den Rundenbeginn dorthin zu verlegen?

Kemptner: Es besteht nicht mehr als eine Hoffnung. Denn schaut man sich die Entwicklungen von Januar bis zum Abbruch der Saison im März an, so ist es nicht in greifbarer Nähe, sondern weit weg von der Realität. Dabei sehe ich dennoch eine Chance, den Terminus einer Handballrunde neu aufzustellen – wenn auch nur vorübergehend. Würde man beispielsweise einen Neustart der Handballsaison von April bis Oktober/November festlegen, so ist der wesentliche Spielbetrieb über die Sommermonate, in der Corona deutlich abgeschwächt zugegen war. Die Zeit, um womöglich Impfstoffe bereitzustellen, würde zusätzlich ein positiver Aspekt sein.

Verclas: Grundsätzlich hoffen wir natürlich, dass die Politik und die Gesellschaft die Corona-Pandemie in den Griff bekommen und wir alle hoffen, dass wir sobald wie möglich wieder ein normales Leben führen können. Und dazu gehört für uns Handballer dann auch wieder die Ausübung unseres Sports. Ob dies schon Anfang des neuen Jahres der Fall sein kann, wird sich zeigen. Persönlich glaube ich nicht, dass die Pandemie bis dahin gestoppt ist, und eine Weiterführung der Saison unter Bedingungen wie beim Saisonstart hilft dem Handballsport überhaupt nicht.

Fuladdjusch: Wir hoffen das wir im Kalenderjahr 2021 wieder spielen dürfen, wann das sein wird, muss man sehen.

Welche Konsequenzen befürchten Sie durch die erneute lange Trainings- und Spielpause?

Erb: Na klar, unser unglaublicher Lauf ist erst einmal unterbrochen und ob wir diese Leistungen auch abrufen können, wenn es dann irgendwann weitergeht, steht natürlich in den Sternen. Zudem sehe ich es schon auch kritisch, dass es nun bis auf Joggen und Radfahren kaum andere Möglichkeiten für unsere Spieler – sowie natürlich auch alle anderen Menschen – gibt, sich einigermaßen fit zu halten. Und je nach Wetter ist das natürlich auch nicht so attraktiv, wie in einer warmen Halle einem Harzball hinterherzujagen. Zudem wird sicher die Diskussion groß sein, ob es fair ist, die Runde normal mit Auf- und Abstieg zu werten, wenn es aus Zeitgründen nicht möglich ist, eine komplette Spielzeit durchzuführen, sondern vielleicht nur eine halbe, wie ich vermute, dass es kommen könnte. Und da habe ich auch Verständnis, dass andere Teams mit solch einer Regelung unglücklich wären, denn dann kann ein kleiner Negativlauf schon der Grund für einen späteren Abstieg sein. Aber auch andere Wertungen des Spielbetriebs – etwa die Annullierung der kompletten Runde – würden natürlich ihre Probleme mit sich bringen. Ich bin froh, dass ich nicht in der Position bin, diese Entscheidung letztlich treffen zu müssen.

Kühnle: Wir hoffen, dass zumindest die Trainingspause kurz bleibt. Schon jetzt entwickeln unsere Trainerinnen und Trainer wieder viele Ideen, wie sie ihre Teams ohne Zugang zu einer Sporthalle beschäftigen und bei der Stange halten. Wir haben deshalb wenige Befürchtungen, dass sich unsere Kinder und Jugendlichen anderen Dingen oder Sportarten zuwenden. Auch unsere Sponsoren werden weiterhin zu uns stehen – davon sind wir überzeugt. Die HG-Familie wird diese schwierige Situation gemeinsam meistern.

Fuladdjusch: Es gibt Erfahrungen aus der ersten Pause, diese müssen wir nun anwenden. Hauptpunkte sind aus meiner Sicht: Erhalt der Spieler, also Quantität. Abgänge müssen verhindert werden. Spieler müssen auch sportartspezifisch fit gehalten werden, sonst drohen viele Verletzungen in naher Zukunft. Geht mal laufen und macht ein paar Liegestützen, reicht hier nicht aus. Und Erhalt der Sportart Handball in den Medien ist wichtig.

Verclas: Die erneute Spiel- und Trainingspause ist wie ein Neubeginn, wohl nur mit der Punktevorgabe der abgebrochenen Saison. Unsere erste Mannschaft hatte sich gerade an die neue Situation gewöhnt und gefangen, und jetzt kommt der Break. Trotzdem werden die Aktiven das am ehesten verkraften, die Jugendlichen und deren Eltern werden die Handballpause am wenigsten begrüßen. Wir als Handballer versuchen durch unsere strukturierte Jugendarbeit vor Ort, Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu bieten, sich im Mannschaftssport sportlich herauszufordern und sozial in der Gruppe zu engagieren. Dieses mannschaftliche Miteinander wird besonders den Kindern und Jugendlichen fehlen.

Kögel: Jetzt gilt es, die Fitness so weit zu kompensieren, dass man nicht nochmals eine komplette Vorbereitung bestreiten muss, die Hausaufgaben für unsere aktiven Spieler sind jedenfalls verteilt. Und wir hoffen natürlich, dass wir im Jugendbereich alle nach der Pause wiedersehen, denn so eine Unterbrechung könnte auch zur Folge haben, dass wir den einen oder anderen Spieler oder die ein oder andere Spielerin verlieren.

Kemptner: Gerade im Amateurbereich besteht die Gefahr, dass Spieler dem Handballsport den Rücken zukehren. Halten sich die Spieler bei einer solch langen Zwangspause wirklich fit, sind da beim Wiederbeginn vermehrt Verletzungen kalkulierbar? Verliert der Handball insgesamt bei der Allgemeinheit an Bedeutung? Kann man zukünftig weiterhin mit der Hilfe von Ehrenamtlichen, mit den wichtigen Zuwendungen von Sponsoren und anderem rechnen? Und in unsere Zukunft schauend ist das Wichtigste: Können wir Kinder und Jugendliche weiterhin für die Sportart begeistern? Der Fragenkatalog ist unendlich. Bilder: dpa/Archiv

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 03.11.2020