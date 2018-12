Alle Kraft ins Duell legen

Die Eisbären empfangen am morgigen Sonntag (19 Uhr, Eishalle) zum letzten Spiel des Jahres die Artgenossen aus Heilbronn zum Verfolgerduell um die Play-off-Plätze, aus denen man nach der Niederlage gegen Bietigheim herausgefallen ist.

Die Heilbronner Eisbären befinden sich seit der Neustrukturierung im Sommer mit der Eingliederung in den Heilbronner EC in einem Umbruch, der nicht spurlos an den Leistungen des Teams vorbei geht. Regelmäßig wechseln sich Siege und Niederlagen ab, die ein Auf und Ab in der Tabelle bewirken, wo man derzeit auf Platz sechs abgerutscht ist. Dies klingt aber angesichts des engen Leistungsgefüges dramatischer als die Realität zeigt, denn mit vier Punkten Rückstand auf einen Play-off-Platz hat man auch in Heilbronn noch alle Chancen, diese am Saison-Ende zu erreichen.

Der ECE hingegen teilt ein ähnliches Schicksal, allerdings steht man mit drei Punkten Vorsprung vor den Eisbären weiter oben, umso wichtiger ist es, mit einem Sieg den Anschluss über die Weihnachtspause zu halten und die Artgenossen auf Distanz zu halten. Dabei soll vor allem die Heimbilanz dem ECE in die Karten spielen, die mit zwei Niederlagen aus acht Spielen einen Spitzenplatz bedeutet.

Die Bilanz des ECE gegen Heilbronn spricht mit nur sieben Siegen aus 30 Partien nicht gerade für einen Heimsieg. Allerdings konnte man drei der letzten vier Heimspiele für sich entscheiden, so dass sich der ECE durchaus etwas gegen die Namensvetter aus Heilbronn ausrechnen kann. Das bislang einzige Duell in der aktuellen Runde gewann der ECE knapp mit 4:3 in Heilbronn. Es gilt daher, nochmals alle Kraft in das Duell zu legen, denn danach geht es für die Eisbären in eine Pause, ehe man am 13. Januar in Zweibrücken in die dritte Halbrunde startet. ece

