Alle müssen an einem Strang ziehen

Eigentlich wollte man besser abschneiden als in der Vorsaison. Das war die Vorgabe beim SV Rohrhof II in der Fußball-Kreisklasse B, nachdem er in der letzten Spielzeit auf Rang zehn ins Ziel gelaufen war. Doch irgendwie scheint die Mannschaft von Trainer Daniel Bittmann nicht aus den Startlöchern zu kommen.

Erst ein Sieg steht nach acht Ligaspielen auf dem Konto, das bedeutet Rang

...