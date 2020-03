Alle SVS-Spiele bei „Onefootball“

„Onefootball“, die weltweit größte Fußballmedienplattform mit Sitz in Berlin, revolutioniert seit dieser Saison das Live-Fußball-Erlebnis: In Kooperation mit Sky Deutschland bietet die Plattform erstmals alle Live-Spiele der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals im Pay-Per-View-Modell an, heißt es in einer Pressemeldung des SV Sandhausen.

Dies bedeutet, dass die Nutzer der „Onefootball“-App in Deutschland die Sky Live-Übertragungen aller Spiele der 2. Bundesliga sowie des DFB-Pokals erwerben. Jede Partie ist für 3,99 Euro erhältlich und kann direkt über die App auf dem Smartphone oder Tablet gestreamt werden. zg

