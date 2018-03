Anzeige

Yvonne Schränkler: Wir waren schon sehr nervös vorher, es wäre ja aber unnormal, nicht nervös zu sein. Wir sind gleich zu Beginn in die Vollen mit 50 Kegeln in Führung gegangen, daher war nach dem Startpaar schon ein gewisses Aufatmen zu spüren. Von uns werden immer 500er erwartet, deshalb ist ein großer Druck da, obwohl wir die Bahnen beherrschen. Sabrina Amtsberg: Ich war als Schlussspielerin trotzdem aufgeregt, wissend, wenn wir fertig sind, dann sind wir Meister. Obernburg war schwächer als im letzten Jahr. Über 3000 im letzten Heimspiel sind toll. Aber auch wir sind schlagbar, wir sind keine Maschinen.

Stefanie Blach: Die Zahl war mir heute nicht so wichtig, ich wollte einfach nur Spaß haben. In diesem Team macht es einfach Spaß, das ist die Motivation. Ich habe noch gar nicht realisiert, dass wir den dritten Titel in Folge geholt haben.

Luisa Ebert: Ich bin überglücklich, in meinem zweiten Jahr in Plankstadt zum zweiten Mal deutsche Meisterin zu sein. Ein Teil dieses Teams zu sein, das macht mich sehr stolz. Mit meinen 494 Kegeln heute bin ich allemal zufrieden. Nun wäre es schön, noch den DCU-Pokal in heimischer Halle zu holen. Petra Deininger: Bei solchen Ergebnissen bin ich gerne der „Koffer“ (Anm.: die schlechteste Spielerin eines Teams). Der Rekord war heute nicht das Ziel, sondern einfach zu gewinnen. Ich habe von Obernburg deutlich mehr Gegenwehr erwartet.