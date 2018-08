„Alles, was noch kommt, ist Zugabe“

Anzeige

Mihambo: Nein, eine Pause gibt es nicht, wir haben am Dienstag schon wieder trainiert. Und am Wochenende steht schon der nächste Wettkampf auf dem Programm. Jetzt kommen Meetings – erst jetzt in Birmingham, anschließend in Brüssel, das ist gleichzeitig das Finale der Diamond League. Dann kommt „Berlin fliegt“ und das ISTAF. Und dann darf ich ja zum ersten Mal Europa beim Continental-Cup am 8. und 9. September in Ostrava vertreten. Da bin ich ganz stolz drauf.

Gibt es noch Ziele in diesem Jahr?

Mihambo: Nachdem ich den härtesten Wettkampf in diesem Jahr hinter mir habe, kann ich einfach schauen, was geht. Die Form stimmt ja. Alles, was jetzt noch kommt, ist Zugabe. ali/Bild: Team Tokio

