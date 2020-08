Als Horn, Münch und Co. die Liga rockten

Am 26. August waren es exakt 70 Jahre her, als in Nordbaden eine neue Fussball-Ära ihren Anfang nahm. Denn mit der Gründung der 2. Liga Süd als neuem Unterbau zur Oberliga Süd ging auch eine Spielklassenreform innerhalb des Badischen Fußballverbandes einher. Die 1. Amateurliga ersetzte die bisherige Landesliga, und unterhalb der 1. Amateurliga wurden fünf zweite Amateurligen gebildet, deren Einteilung unter regionalen Aspekten erfolgte.

Die Bilanz kann sich sehen lassen: mit 18 Meisterschaften nimmt der Fussballkreis Mannheim eine Sonderstellung ein. Eine unangefochtene dazu. 28 Spielzeiten hinweg – bis 1978 – war die 1. Amateurliga Nordbaden die höchste Amateurklasse, und wer 18 Mal den Meister stellt, der darf sich rühmen, diese Spielklasse, die durchgehend drittklassig war, dominiert zu haben – nicht immer, aber meistens. Als am 8. Mai 1978 die letzte Klappe fiel und mit dem 40-fachen (!) Torschützen Bernd Dobiasch vom FV 09 Weinheim der neue Rekord-Torschützenkönig feststand, gab es nicht wenige, die die 1. Amateurliga für überholt hielten. Deren Platz als dritthöchste Spielklasse nahm fortan die verbandsübergreifende Amateur-Oberliga Baden-Württemberg ein, während sich in Nordbaden die Verbandsliga als nunmehr viertklassige Spielklasse präsentierte.

Dennoch: anno 1950 war die 1. Amateurliga ein Erfolgsmodell, und sie blieb es bis es auch in den1960-ern und 70ern. Ein Blick auf die Zuschauerzahlen belegt dies eindeutig: rund 290.000 Zuschauer sahen die 240 Spiele der 16 Vereine, was einen Schnitt von über 1200 Zuschauern pro Spiel ergibt. Was ein Jahr später in der Saison 1951/52 tatsächlich noch übertroffen wurde: hier waren es – bei nur 15 Vereinen – über 300 000 Zuschauer, deren Interesse dem Erstamateurliga-Spektakel galt.

Aus dem Verbreitungsgebiet dieser Zeitung waren drei Vereine in dieser Spielklasse vertreten: der SV 98 Schwetzingen, der FV 08 Hockenheim und die TSG Plankstadt. Auf die längste Zugehörigkeit – 22 Spielzeiten – kann der SV 98 Schwetzingen zurückblicken (nur noch übertroffen vom VfR Pforzheim, der ein Jahr länger vorweisen kann), während die „Null-Achter“ 19 Jahre und die TSG Plankstadt vier Jahre zu den besten badischen Amateurvereinen zählten.

Gemeinsame Spielzeiten gab´s deren drei, und zwar in den Fünfzigern: 1953/54, 1954/55 und 1956/57 – bis zu 4000 Zuschauer pro Spiel inklusive. Das damals überragende Team waren die Hockenheimer, die gegen ihre Mitkonkurrenten aus Schwetzingen und Plankstadt meistens gewannen und kein Spiel verloren. Spieler wie Bruno Horn, Karl Ramge, Werner Keller oder Klemens Reuter sorgten damals für fußballerische Höhepunkte, und zudem ist auch Ludwig Brandenburger in diesem Zusammenhang zu nennen, der 1952/53 mit 23 Treffern Torschützenkönig der 1. Amateurliga wurde.

Zum Titel gereicht hat´s nur den 98-ern, und zwar 1963/64 – der (Wieder-) Aufsteiger Schwetzingen wurde unter Trainer Theo Wahl auf Anhieb Meister. Fünf SVS-Spieler waren es, die in mehr als 200 Spielen in der 1. Amateurliga zum Einsatz kamen: Wolfgang Giersdorf, Gerhard Kufner, Dieter Lamm, Werner Köhl und Karl Christ. Und der erfolgreichste Torschütze? Der hieß Willi Hauck und brachte es bis 1958 auf 96 Erstamateurliga-Treffer.

Ebner und Baumann recherchieren

Andreas Ebner, der bereits vor vier Jahren ein Buch über die Gauliga Baden veröffentlichte („Als der Krieg den Fussball fraß – die Geschichte der Gauliga Baden 1933 - 1945“ ), hat sich vor mittlerweile vier Jahren daran gemacht, auch die Nachkriegszeit des badischen Amateurfußballs vereinsübergreifend aufzuarbeiten. Zusammen mit Peter Baumann aus Kirchheim hat Ebner sämtliche Spielzeiten recherchiert und Spieltag für Spieltag, Spiel für Spiel erfasst und ausgewertet. Zudem haben die beiden für jeden Verein – insgesamt waren es 53, die am Spielbetrieb der 1. Amateurliga teilnahmen – eine Spielerliste erstellt, die die Namen der eingesetzten Spieler nebst der Anzahl der Einsätze und der Treffer enthält. Es bestehen noch kleinere Lücken, die vornehmlich darauf zurückzuführen sind, dass manche Spieltage unter der Woche angesetzt waren oder es auch mal einen Druckerstreik gab, der die Berichterstattung in der Tagespresse auf ein Minimum reduzierte.

Unterstützung notwendig

Probleme gibt es daneben bei der Ergänzung der erfassten Nachnamen mit den dazugehörigen Vornamen. „Uns machen vornehmlich jene Spieler zu schaffen, die nur einen oder wenige Einsätze hatten. Die von uns kontaktierten ehemaligen Spieler erinnern sich für gewöhnlich nicht mehr an deren Vornamen. Vereinseigene Unterlagen sind oft nicht mehr oder nur lückenhaft vorhanden, auch beim Badischen Fußballverband existieren diesbezüglich keine Unterlagen mehr“, sagt Ebner, der davon ausgeht, das Standardwerk zum badischen Vereinsfußball im kommenden Jahr veröffentlichen zu können.

Wenn möglich, so Ebner, sollen auch die Geburts- oder Sterbedaten der Spieler erfasst werden, damit das Ganze auch als Nachschlagewerk Verwendung finden kann. Wer also als Spieler früherer Tage oder als Angehöriger bis jetzt noch nicht kontaktiert wurde, ist aufgerufen, sich mit den beiden in Verbindung zu setzen. Ebenso, wer über Bildmaterial aus dieser Zeit verfügt. Und wer darüber hinaus das Projekt – ob als Privatmann oder Gewerbetreibender – finanziell unterstützen möchte, für den gilt das Gleiche. zg/ae

