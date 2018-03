Anzeige

Für den DKC 79 Altlußheim ist der Kampf um den Relegationsplatz zwei nach einer unglücklichen 2608:2610-Niederlage im Verfolgerduell mit Vollkugel Ettlingen endgültig vorbei. Vier Punkte Rückstand dürften in drei Spielen nicht aufzuholen sein. Viel spannender hätte das Spiel nicht sein können. Ettlingen war im Abräumen (838:793) besser, Altlußheim in die Vollen (1815:1772). Doch 37 Fehler, alleine elf von Angelika Fiedler, waren viel zu viel. Lediglich die nach langer Verletzungspause ins Team zurückgekehrte Petra Ueltzhöffer und die Tagesbeste Yvonne Schmitt konnten überzeugen. Die Gastgeberinnen schafften es nicht, die gewohnt guten Leistungen auf den Heimbahnen abzurufen. So gewann Ettlingen erstmals überhaupt in Altlußheim.

DKC 79 Altlußheim: Berndgen-Herm 429, Uelzhöffer 441, Fiedler 415, Schmitt 468, Schränkler 439, Jahn 416.

Der DSKC Eppelheim II konnte den Überraschungscoup der Hinrunde gegen den Tabellenführer SG RW Viernheim/BF Hemsbach nicht wiederholen und verlor 2678:2733. Das Starttrio fuhr einen Rückstand von 48 Kegeln ein. Doch durch starke Vorstellungen von Kim Herbold (erste Bahn) und Katrin Pozarycki (zweite Bahn) trumpfte Eppelheim noch einmal auf. Herbold und Ulrike Hindenburg hatten jedoch auf der zweiten Bahn Schwierigkeiten, so dass Viernheim/Hemsbach sich den Sieg mit 55 Kegeln sicherte. Die Gäste hatten die nötigen Neuner, die Eppelheim fehlten.