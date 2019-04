Altlußheim möchte Platz zehn halten

Still und fast schon heimlich hat der SV Altlußheim in der Rückrunde der Fußball-Kreisklasse A mit dem Punktesammeln begonnen. Mit Ausnahme des 0:4 beim Tabellenführer TSV Neckarau hat die Elf von Trainer Michael Eisenhauer in der zweiten Halbserie noch kein Spiel verloren. Beeindruckt haben hierbei das 3:3 beim FC Hochstätt Türkspor, wo ein 0:3-Rückstand wettgemacht wurde sowie das 2:2 gegen die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen.

„Wir haben in der Winterpause ein paar Neuzugänge bekommen. Derzeit ziehen alle gut mit und nehmen alles auch gut an“, lobt Eisenhauer sein Kollektiv. „Man sieht auch in den Spielen, dass sich jeder an den Matchplan hält.“

Noch zur Winterpause stand der SV Altlußheim mit fünf Zählern Vorsprung auf den potenziellen Relegationsrang mitten im Abstiegskampf. Doch ehrgeizig und mit Vorausschau hatte man damals intern Tabellenplatz zehn als Saisonziel ausgegeben. Jetzt, wo das Team diese Vorgabe bereits erreicht hat, soll diese Ausgangslage um jeden Preis gehalten werden. „Weiter vor geht es wahrscheinlich nicht mehr, von daher wollen wir Platz zehn auf jeden Fall verteidigen, was schon ein toller Erfolg wäre“, so Eisenhauer.

Vertrag mit Trainer verlängert

Jetzt, da nach unten nicht mehr viel anbrennen dürfte, blickt man beim SV Altlußheim auch schon über das Saisonende hinaus und in die Zukunft. Trainer Eisenhauer hat sein Vertrag verlängert und wird die Entwicklung weiter vorantreiben. „Wir wollen in nächster Zeit nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Dann wollen wir sukzessive unsere Jugend aufbauen“, gibt Eisenhauer als mittelfristigen Plan aus.

Doch vor den nächsten Schritten muss erst einmal die nahende Hausaufgabe erledigt werden. Am kommenden Montag kommt mit dem SV Rohrhof ein Gegner nach Altlußheim, bei dem das Team von Trainer Eisenhauer das neu gewonnene Selbstbewusstsein unter Beweis stellen kann.

Der SV Rohrhof reist an mit der Empfehlung, den drittbesten Angriff der Liga zu besitzen. „Es kommt drauf an, wenig Fehler zu machen, denn in so einem Spiel werden einfache Fehler schnell bestraft“, so Eisenhauer. Mit einem Sieg wäre Platz zehn verteidigt – und der Abstand zu Rang neun verringert.

Oftersheim muss heute ran

Bereits am heutigen Donnerstag tritt der SC Olympia Neulußheim auf der Abschiedstour von Trainer Michael Graf beim MFC 08 Lindenhof II an. In der Favoritenrolle steht der FV Brühl II beim Schlusslicht SV 98/ 07 Seckenheim.

Die SG Oftersheim empfängt das Kellerkind VfL Kurpfalz Neckarau II. Die Partie des KSC Schwetzingen bei der TSG Rheinau wurde aufgrund der Teilnahme der Rheinauer im Finale des Mannheimer Kreispokals verlegt. wy

