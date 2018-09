Am Angriff gearbeitet

Nach den zwei doch teilweise recht herben Niederlagen steht die HG Oftersheim/Schwetzingen zwar noch nicht unter Druck, denn Platzierungsziele sind dem Trainertrio zweitrangig. Aber sie würden trotzdem gerne mal ein Erfolgserlebnis feiern. Die nächste Möglichkeit dazu besteht nun am Samstag (13 Uhr) beim TV Großwallstadt.

Die Ausbildungsstätte des ehemaligen Erstligisten zählte unter Leiter Manfred Hofmann in den letzten Jahren immer zu den Kandidaten auf einen Spitzenplatz. Wenig passt da die gerade erlittene 24:37-Niederlage beim VfL Gummersbach ins Bild. Die war so nicht einkalkuliert, heißt es dann auch am Main. Deshalb fordert TVG-Trainer Rudi Fritsch auch umgehende Wiedergutmachung: „Ich erwarte vor allem eine hohe Selbstreflektion der Spieler. „Wir werden den Gegner sehr ernst nehmen“, lautet die Forderung von Fritsch, zumal er beim Gegner ein gefährlich hohes Tempo im Positionsspiel ausgemacht habe. Dies soll mit der „nötigen Motivation in der Abwehr“ eingegrenzt werden.

„0:4 Zähler sind auch kein Weltuntergang für uns“, blickt HG-Coach Daniel Müller nur kurz zurück. „Wir haben diese Woche weiter am Schwerpunkt Angriff gearbeitet, um den nächsten Schritt nach vorne zu machen.“

Eine kleine Einschränkung sieht Müller indes. Durch Studienfahrten würden Raul Seidenfuß und Jacob Clarius nicht zur Verfügung stehen, Steven Beck habe aus dem gleichen Grund nicht am Training teilgenommen. Und bei Dennis Folz und Frederic Redmann sei es noch nicht sicher, ob sie am Samstag spielen können. Positiv zu vermelden, dass Jan Zecevic und Alexander Zemella endlich wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen seien. „Inwieweit sie uns unterstützen können, müssen wir aber abwarten.“ mj

