Am Ende wie erwartet chancenlos

Die Wettanbieter hatten wohl schon eine Vorahnung, welchen Verlauf die Partie zwischen dem deutschen Handball-Meister SG BBM Bietigheim und dem Bundesliga-Aufsteiger, den Kurpfalz-Bären, nehmen würde. Denn: Wer einen Euro auf den Favoriten gesetzt hätte, hätte lediglich seinen Einsatz erstattet bekommen. Bedeutet: Die Chance auf einen Gewinn war gar nicht möglich. Aber 13 Minuten lang durften die Zocker, die auf den Außenseiter aus Ketsch gesetzt hatten, hoffen, denn die Bären spielten gut mit. Dann machte die SG aber ernst und gewann am Mittwochabend vor heimischer Kulisse standesgemäß mit 39:22 (19:12). In der Tabelle bleibt das Team der Ketscher Trainerin Katrin Schneider auf dem letzten Tabellenplatz.

Zwar standen die beiden Leistungsträgerinnen Saskia Fackel und Samira Brand wieder im Aufgebot, dafür fielen aber Amelie Möllmann und Lea Marmodee aus. Gleich zu Beginn sah es so aus, als würden die Gastgeberinnen ihrer Favoritenrolle gerecht werden (2:5/5.). Die Schneider-Sieben kämpfte sich aber zurück, glich zunächst zum 5:5 aus und ging dann sogar durch Elena Fabritz mit 7:6 in Führung (13.). Als jedoch Verena Oßwald nach einem Foulspiel disqualifiziert wurde, gerieten die Bären aus dem Tritt. „Die Rote Karte war eine 50:50-Entscheidung“, fand die Bären-Übungsleiterin. Bietigheim stellte den Spielstand von 10:8 auf 14:8 und sorgte bereits gegen Ende des ersten Durchgangs für eine Entscheidung. Ein Grund für die Niederlage war auch die schwache Quote der Bären-Torhüterinnen: Johanna Wiethoff und die wiedergenesene Leonie Moormann konnten gerade einmal 15 Prozent der Bälle, die auf das Gehäuse kamen, parieren.

Im zweiten Durchgang erledigten die Schwaben ihren Dienst nach Vorschrift und ließen keine Zweifel an einem Heimsieg aufkommen. „Auf der ersten Viertelstunde können wir aufbauen, dann hat meine Mannschaft leider zu viele Fehler gemacht und ist vom Plan abgewichen“, bilanzierte Schneider.

Bären: Wiethoff, Moormann; Michels (3), Feiniler (2), Brand, Sommerrock (1), Marmodee, Fackel, Oßwald, Reuthal, Fabritz (4), Michl, Moser (2), Engelhardt (2), Eckhardt (8/4).

