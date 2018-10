Am Ende wird’s noch ganz eng

In einer gegen Spielende packenden und dramatischen Badenliga-Partie musste die HSG St. Leon/Reilingen trotz vorbildlichen Einsatzes eine knappe 30:31 (12:18)-Niederlage gegen den TSV Amicitia Viernheim hinnehmen. Bereits am Donnerstag geht der Spielbetrieb gegen die SG Stutensee/Weingarten weiter.

Recht flott und abwechslungsreich begann die Begegnung. Beide Offensivabteilungen fanden anfangs gut ins Spiel, setzten sich effektiv gegen die Abwehrreihen durch. Doch dann hatte der TSV Amicitia einen 6:0-Lauf und setzte sich ab. Nach einer Auszeit wirkte die HSG nur kurzzeitig konzentrierter.

Erst im zweiten Durchgang agierte das HSG-Team im Defensivbereich kompakter und beweglicher. Mit einem guten Start wurde auf 14:18 verkürzt. Das Spiel war nun ausgeglichen. Gelungenen Aktionen der HSG ließen die Gäste ebensolche folgen. Doch bis zum 19:25 (48.) sah der TSV Amicitia gleichwohl wie der sichere Sieger aus. Die Hausherren gaben jedoch nicht auf. Mit einer taktischen Umstellung in der Defensive brachten sie den Gegner aus dem Rhythmus und verkürzten auf 25:28 (55.).

Rasanter Schlussspurt

In den letzten Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Viernheim legte beim 26:31 nochmals fünf Tore vor (57.), doch St. Leon/Reilingen kämpfte und holte Tor um Tor bis zum 30:31 auf.

Trainer Christopher Körner meinte schließlich: „Die erste Viertelstunde war katastrophal. Nichts klappte in der Offensive oder in der Defensive. Vor allem Viernheims Kreisläufer Jannik Geisler bekamen wir nicht in den Griff, obwohl das eingehend angesprochen wurde. Die erste Hälfte haben wir verdient verloren. Den zweiten Abschnitt gewannen wir 18:13. Die Abwehr stand besser, leider vergaben wir klare Torchancen. Am Ende verloren wir etwas unglücklich.“

HSG: Gabrys, Jacobs; Rausch (3), Kleinlagel (2), Schmitt (1), Winter, Fehringer (2), Y. Benetti (2), Bahr, Manke (4), Decker (8/6), J. Menger (4), Scholl (4), J. Antl. krau

