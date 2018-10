Am Sieg gab’s nie Zweifel

Beim 25:17 (13:9)-Sieg für St. Leon/Reilingen bei der SG Heidelsheim/Helmsheim gab es praktisch nie den Hauch eines Zweifels über den späteren Gewinner. Da der eigentliche Spitzenreiter Wolfschlugen an diesem Wochenende aussetzte, übernahm die HSG (bei einem Minuspunkt mehr) vorläufig die Tabellenführung in der Handball-Oberliga der Frauen.

Vom Start weg stellte der Gast das spielbestimmende Team, führte 3:0 und 6:2, bevor die SG mittels Auszeit den Lauf der HSG unterbrechen wollte. Diese Vorhaben gelang nur in Teilbereichen, der Vorsprung wuchs nicht weiter an, eine Trendwende ließ sich daraus aber nicht ableiten (16:20). Am Ende hatte aber St. Leon/Reilingen noch eine Schippe zum Draufpacken in Petto und entschied die Schlussphase mit 5:1 für sich.

HSG: Schmurr; Gottselig (1), Nussbaumer (1), Holzer (4), Zinser (4), A. Jünger, Laier (1), Schulz (3), Müller (2), Schneider, Rimpf (9/3). mj

