Ambitioniert und emotional – und ein Spielerfreund

Giuliano Tondo wird im Sommer den Fußball-Landesligisten Spvgg 06 Ketsch übernehmen. Der 32-Jährige folgt auf Coach Frank Eissler, der den Tabellen-14. nach der Saison verlassen wird. Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Tondo seine Philosophie und beschreibt die Ziele, die er mit seinem neuen Club hat.

Herr Tondo, die Corona-Pandemie hat in der Sportwelt für eine unfreiwillige Auszeit gesorgt. Sie, Herr Tondo, haben allerdings die Weichen für die Zukunft gestellt. Wie sehr freuen Sie sich auf Ihre neue Aufgabe bei der Spvgg 06 Ketsch?

Giuliano Tondo: Unabhängig von der Zwangspause ist die Vorfreude auf die neue Aufgabe riesig. Ketsch ist ein Traditionsverein, der gut geführt und bei dem sehr seriöse Arbeit geleistet wird. Dieser Club steht für eine gewisse Kontinuität. Schließlich ist die Fluktuation an Spielern und Trainern sehr gering.

Die 06er stehen momentan auf dem Relegationsplatz. Für welche Liga planen Sie?

Tondo: Es sind zwei Szenarien möglich: Sollte die Saison nicht noch einmal angepfiffen werden, wird Ketsch voraussichtlich nicht absteigen und sollte die Spielzeit fortgesetzt werden, gehe ich davon aus, dass Ketsch den Klassenerhalt auf dem sportlichen Weg schaffen wird. Ich plane daher für die Landesliga und wir werden Mitte Juli mit der Vorbereitung beginnen.

Inwiefern konnten Sie das neue Team schon kennenlernen?

Tondo: Leider läuft das alles telefonisch ab. Die Situation ist dahingehend schon problematisch, aber die Kommunikation geht hauptsächlich über Kapitän Dane Rosenberger. Ich habe aber auch die anderen Spieler bereits gesprochen und habe mich mit dem aktuellen Trainer Frank Eissler ausgetauscht.

Welche Erinnerungen haben Sie denn in sportlicher Hinsicht an die Sportvereinigung?

Tondo: Da gab es in der Kreisliga mit der SG Hemsbach mal eine 1:7-Klatsche. Mein damaliges Team war sehr jung und wir hatten gegen Mannschaften, die qualitativ so stark besetzt waren, keine Chance. Im Rückspiel waren wir dann schon reifer und haben in Ketsch auf dieser traumhaft schönen Anlage nur 1:2 verloren. Ketsch ist am Ende der Saison verdientermaßen aufgestiegen.

Wie würden Sie sich als Trainer beschreiben?

Tondo: Ich bin ein loyaler, zielorientierter und emotionaler Trainer und lege extrem viel Wert auf Spaß und Disziplin – sowohl im Spiel als auch außerhalb des Platzes. Ich möchte ein gutes Verhältnis zu den Jungs aufbauen. Der ordentliche Umgang untereinander ist mir ebenfalls wichtig. Bei der Spiel- und Trainingsphilosophie habe ich eine klare Idee, aber auch ich möchte immer dazulernen. Ich bin offen für Neues, aber das erwarte ich auch von meiner Mannschaft.

Mit dem VfR Mannheim II befinden sie sich derzeit noch im Abstiegskampf. Wie beurteilen Sie die Lage?

Tondo: Ich befinde mich natürlich auch im Austausch mit den Jungs. Ich bezweifle jedoch, dass der Ball noch einmal rollt. Ich würde es mir aber wünschen, damit ich mich standesgemäß verabschieden kann.

Sie arbeiten hauptberuflich bei der Spielervermittlerfirma „Rogon“ in Ludwigshafen. Welche Aufgaben haben Sie dort?

Tondo: Ich leite dort die Scoutingabteilung im deutschsprachigen Raum und betreue auch selbst Spieler. Ich bin seit 14 Jahren als Trainer tätig und war unter anderem auch Nachwuchstrainer beim 1. FC Kaiserslautern. Allerdings musste ich dort mein Engagement wegen meines Berufs beenden. Des Weiteren habe ich meine Trainerlizenzen bis hin zur A-Lizenz absolviert und ein Studium zum Spielanalysten abgeschlossen.

Welche Ziele haben Sie sich mit Ketsch gesteckt?

Tondo: Ich bin ein ambitionierter Trainer. Ich stecke mir Ziele, allerdings ist es noch zu früh, um darüber zu reden. Ich möchte das erst einmal im Kreis. / mjw

