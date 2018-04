Anzeige

FV 08 Hockenheim II – Hochstätt Türkspor II 4:3 (2:2)

Die Gäste gingen mit ihrer ersten Chance durch Oussama Makhloufi im Nachschuss in Führung (8.). Es dauerte bis zur 26. Minute ehe Vincenzo Strazzeri einen langen Ball erlief und zum Ausgleich traf. Kurz darauf erzielte Abdelkader Mohammed die überraschende Führung für die Hochstätter (30.). Hockenheim II konnte aber noch vor der Pause ausgleichen: Denis Husic bediente Julian Kehrer, der nur noch einschieben musste (42.). Kurz nach Wiederanpfiff dezimierten sich die Gastgeber dann selbst. Tim Heilmann sah nach wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte (47.). Trotz Unterzahl gelang eine Zwei-Tore-Führung. Zuerst Strazzeri nach schönem Zuspiel von Kehrer (55.) und danach Markus Ferma, der von Husic freigespielt wurde (69.). In der 75. Minute verkürzten die Gäste nach einem Eckball auf 4:3, als Makhloufi am höchsten stieg und mit dem Kopf in die lange Ecke traf.

TSV Neckarau II – KSC Schwetzingen 2:5 (1:4)

Eine Unachtsamkeit in der KSC-Abwehr nutzte Alexander Sandford eiskalt zum 1:0 (13.), was allerdings den Weckruf der Gäste auslöste. Im direkten Gegenzug erzielte Burhan Afsaroglu per Kopf nach schöner Flanke von Öner Güc den Ausgleich (14.). Danach erhöhte der KSC das Tempo und traf noch vor der Pause durch Batuhan Karadeniz (22.), Afsaroglu (25.) und Sertac Elma (45.) zum 1:4-Halbzeitstand. Die zweite Halbzeit begann fulminant, da Batuhan Karadeniz in der 47. Minute für die Entscheidung sorgte. Das 2:5 in der 57.Minute durch Joshua Philips diente nur noch der Ergebniskosmetik.

SC 08 Reilingen II – VfL Hockenheim 0:6 (0:1)

Das Spiel begann mit Chancen auf beiden Seiten. Während aber die Platzherren ihre vergaben, begann Valentin Folz in der 13. Minute mit einer Einzelaktion seine Torshow, als er zwei Abwehrspieler düpierte und ins lange Eck zum 0:1 traf. Da weitere Gelegenheiten nicht genutzt werden konnten, blieb es bei der knappen Führung der Gäste bis zum Pausenpfiff. Mit Beginn der zweiten Hälfte ging es dann richtig los: Zunächst scheiterte Folz noch am Pfosten (49.), machte es aber zwei Minuten später besser und traf zum 0:2 (51.). Ein fataler Abspielfehler verhalf ihm weitere zwei Minuten später zum 0:3 (53.). Und nach 58 Minuten hatte er mit dem 0:4 Tor Nummer vier gebucht. Auf der Gegenseite war man zwar bemüht, den Ehrentreffer zu erzielen, doch es sollte nicht sein. Stattdessen erzielte Folz in der 69. und 84. Minute zwei weitere Tore zum 0:6-Endstand. bk

FC Badenia Hirschacker – SC Pfingstberg/ Hoch.II 4:0 (2:0)

Stephan Schmidt wischte mit dem 1:0 in der 25. Minute die Anfangs-Unsicherheit der Hirsche beiseite. Dann nahm der FC Badenia das Heft in die Hand und kam durch einen Kopfball von Angelo Racalbuto am zweiten Pfosten zum 2:0 (37.). Im zweiten Durchgang spielten die Gastgeber druckvoll weiter, haderten aber mit ihrer Chancenverwertung. Erst in der 88. Minute war es wieder Schmidt, der mit dem 3:0 alles klar machte. Kurz darauf traf Marcel Zahn noch per Fernschuss flach ins linke Eck zum 4:0-Endstand (89.).

FK Bosna Mannheim – SC 08 Reilingen III 4:1 (2:0)

Nach einem Freistoß erzielte Edis Crnisanin das 1:0 für die Mannheimer (33.). Ein Foulelfmeter sorgte für das 2:0 durch Dino Zelic (45.+1). Als Besnik Jusufi in Folge eines Eckballs das 3:0 markierte, schien die Partie gelaufen. Daran änderte auch Yaya Jarjus Anschlusstreffer zum 3:1 nichts (75.). In der Schlussminute legte Crnisanin noch das 4:1 für den FK Bosna nach.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 10.04.2018