Anatoli Karpov ebnet Weg zum Sieg

Sind die Schachvereinigung 1930 Hockenheim und Aufsteiger SC Viernheim auf der Jagd von Bundesliga-Seriensieger OSG Baden-Baden? In der dritten Runde war Hofheim ein überraschend starker Gegner, so dass am Ende dank der Remis-Partie von Schachlegende Anatoli Karpow ein 4,5:3,5-Sieg stand.

Das Rennstadtteam blieb erneut ungeschlagen, rutschte aber mit einem Spiel weniger zunächst auf den vierten Platz der Tabelle ab. Ähnlich erging es SC Viernheim, die aktuell den sechsten Tabellenplatz einnehmen. Die Tabelle ist zurzeit allerdings eine Momentaufnahme, da sie durch den Rückzug von Aachen ein schiefes Bild vermittelt, solange bis alle 15 übrig gebliebenen Teams die gleiche Rundenzahl absolviert haben.

Beide Vereine halten nach Minuspunkten noch den unmittelbaren Kontakt zu Baden-Baden und Solingen und gehören nach wie vor zu den Mitfavoriten auf den Titel oder die Medaillenränge.

Bereits die Runden fünf und sechs am 15./16.Dezember beim Heimspiel in der Hockenheimer Zehntscheune könnten eine Vorentscheidung bringen, wenn die Hockenheimer und Reisepartner Viernheim auf SG Solingen und Düsseldorfer SK treffen. Nutznießer könnte OSG Baden-Baden werden, die mit MSA Zugzwang München und Augsburg ein deutlich leichteres Programm zu absolvieren haben. Vermutlich wird die Renn- und Schachstadt Hockenheim an diesem Wochenende im Mittelpunkt des Interesses der deutschen Schachfans stehen.

Einzelergebnisse: Karpow – Schröder 0,5:0,5, Saric – Perske 1:0, Moiseenko – Ginsburg 0:1, Braun – Womacka 1:0, Baramidze – Gurevich 0:1, Buhmann – Margolin 0,5:0,5, Wagner – Zude 0,5:0,5, Banusz – Weber 1:0. da

