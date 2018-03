Andreas Tippl: Der Teamgeist treibt uns an

Anzeige

Bei den Bundesliga-Sportkeglern von Frei Holz Plankstadt herrscht gute Laune. Das liegt nicht nur am jüngsten Erfolg in Aschaffenburg. „Wir haben momentan unheimlich Spaß, jeder kämpft für jeden, der Teamspirit treibt uns an“, stellt Andreas Tippl zufrieden fest. Vier Spieltage vor Saisonende sind die Chancen auf den Klassenerhalt sehr gut. Dabei ist auf die Heimstärke schon seit längerer Zeit Verlass, doch erfreulich ist insbesondere die Leistungssteigerung in Auswärtsspielen.

„Wir sind vom Kopf her unheimlich gewachsen“, findet Rainer Nord. Die Mannschaft spiele nun viel kompakter, während in den vergangenen Jahren häufig ein bis zwei Ergebnisse nach unten abgefallen waren. Einen großen Anteil daran trägt das Trainergespann Alfred Ruckmich und Boris Butzbach.

Am Samstag um 16 Uhr kommt der Tabellendritte Rot-Weiß Sandhausen in die Mehrzweckhalle. Für beide ein ganz wichtiges Spiel, denn für Rot-Weiß geht es im Dreikampf mit Olympia Mörfelden und Gut Holz/Grün-Weiß Sandhausen noch um Platz zwei.