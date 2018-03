Angebot und Nachfrage bestimmen Preise

Anzeige

Knappe Güter tendieren zu höheren Preisen, in diesem Fall befördert durch die Masseneinwanderung der letzten Jahre. An den geburtenschwachen Deutschen mit ihrem Mortalitätsssaldo von jährlich rund 200 000 Personen (Differenz zwischen Lebendgeburten und Todesfällen) wird die hohe Wohnungsnachfrage eher nicht gelegen haben. Die Wohnungen für Einwandererfamilien, siehe Familiennachzug, bezahlt in der Regel, oft zu überhöhten Preisen und mit Haftungsübernahme für Schäden, der Staat, also wir alle. Ein leer gefegter Wohnungsmarkt ist nur ein Aspekt des demografischen Wandels, wobei sich das politische Handeln bevorzugt auf das Verteilen öffentlicher Gelder richtet – beliebter Ersatz für fehlenden politischen Gestaltungswillen.

Nicht alles was da hinkt, ist bekanntlich ein Vergleich, besonders wenn einer zwischen so unterschiedlichen Feldern wie Soziologie und Geologie gezogen wird. Die Plattentektonik verändert die Erdoberfläche langsam, in Jahrmillionen. Die Einwanderungspolitik der letzten Jahre über ein zweckentfremdetes Asylrecht und eine großzügig ausgelegte Flüchtlingskonvention verändert aber unsere Gesellschaft in einen multikulturellen Vielvölkerstaat in nur wenigen Jahrzehnten. Für jedermann erkennbar sind heute schon Merkel-Poller an Weihnachtsmärkten, Polizei beim Faschingsumzug, Schwimmbadbelästigungen, Gewalt gegen Frauen, volle Gefängnisse mit bis zu 60 Prozent nichtdeutschen Insassen. Verwerfungen und Konflikte, die den Betroffenen je nach Interesse, Bildungsgrad und ideologischer Disposition entweder früher oder erst später bewusstwerden.

Gesellschaftlicher Umbruch durch Globalismus ist weder Schicksal noch Naturereignis und Politiker fallen nicht vom Himmel. Das verbreitete Desinteresse der Bürger an ihren eigenen Angelegenheiten ist der unkontrollierte Spielraum der Politik, die Volksabstimmungen nicht zu fürchten braucht. Das Kreuz und seine Folgen, alle vier Jahre auf dem Stimmzettel hinterlassen, müssen dann eben alle tragen. Es fehlen laut MdB Gutting mindestens 15 000 Polizisten, 8000 Pflegekräfte und 2000 Richter, dazu mehrere Tausend Sozialarbeiter und Lehrer. Im Gegensatz zu einer Überdosis an Moralismus fehlt es in der Politik aber vor allem an einer Ethik der Verantwortung für das eigene Land.

Und was den zitierten Herrn Schäuble betrifft: „Abschottung würde Europa in Inzucht degenerieren lassen…“ Das hat er vor zwei Jahren in einem „Zeit“-Interview mal gesagt. Na, wenn das kein Rassismus ist!

Winfried Wolf, Plankstadt

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 03.03.2018