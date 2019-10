Angelo Baumgärtner und Bugra Bulut die Lichtblicke im RKG-Team

Für die RKG Reilingen/Hockenheim II verlief der siebte Kampftag in der Ringen-Verbandsliga denkbar schlecht. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer KSV Östringen erwischte der Aufsteiger einen gebrauchten Tag, gewann lediglich zwei Kämpfe und musste mit 6:27 die Segel streichen.

Lichtblicke im jungen Team der Kampfgemeinschaft waren Angelo Baumgärtner (61 Kilo Greco, 19:5) und Bugra Bulut (75 Kilo Freistil, 14:2), die beide klare Siege für den Gastgeber einfuhren und ihre jeweils positiven Saisonbilanzen weiter ausbauten. Für den erfahrenen Erik Offenloch (130 Kilo Greco) gab es gegen Alexander Klotz die zweite Niederlage in Folge. Ähnlich erging es Kevin Schellin (80 Kilo Freistil), der gegen Thomas Hunger überraschend mit 5:8 den Kürzeren zog. Die RKG Reilingen/Hockenheim II bleibt allerdings weiterhin im gesicherten Mittelfeld. hef

ASV erwartet chancenlos

Wie es zu erwarten war, hatte der ASV Eppelheim in der kleinen KSV-Sporthalle in Berghausen keine Chance auf den Sieg. Mit 11:27 fiel die Niederlage klar aus. Kampflos mussten die Eppelheimer bereits in der 57 Kilogramm-Klasse vier Punkte abgeben, und als Patrick Got und Batur Wakilzadah vorzeitig unterlagen und Daniel Beck eine hohe Punktniederlage kassierte, zeichnete sich für die Eppelheimer beim 0:15-Rückstand schon früh die klare Niederlage ab.

Zu den ersten Punkten kam dann Hamed Noorzai mit einem technischen Punktsieg, doch nach weiteren Schulterniederlagern von Philipp Kraus, Manuel Engel und Kirill Fominych stand beim 4:27 das Debakel bereits fest.

Erst in den Schlusskämpfen hielt die ASV-Riege den Rückstand in Grenzen, als Farid Ashori einen klaren Punktsieg landete und Marc Rühle seinen Gegner auf die Schultern zwang.

Weitere Niederlage droht

Dem Ringer-Verbandsligisten aus Eppelheim droht bereits am Samstag (20 Uhr) beim KSV Kirrlach eine weitere Niederlage. Vornehmlich mit seiner Mannschaft, die aus der Oberliga abgestiegen ist, bestreiten die Kirrlacher die Saison in der Verbandsliga und haben sich bisher erst eine Niederlage eingehandelt – die Kirrlacher zogen lediglich beim Spitzenreiter KSV Östringen den Kürzeren.

In der Rheintalhalle wird man auf ein achtbares Resultat bedacht sein und sich dann wohl schon dem letzten Kampf der Vorrunde gegen die bislang mit den Eppelheimern punktgleiche Reserve des Regionalligisten SRC Viernheim in einer Woche konzentrieren. Die Viernheimer werden derzeit auf Rang acht, einen Platz hinter dem ASV Eppelheim, im Klassement gefürht. pw

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 17.10.2019