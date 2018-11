Angelo Racalbuto erzielt goldenes Tor

Der SC 08 Reilingen II verbuchte die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Kreisklasse B, die TSG Eintracht Plankstadt II bleibt erster Verfolger. Überschattet wurde der Spieltag aber von der schweren Verletzung von Hockenheims Torhüter Dominik Rapp.

SC 08 Reilingen II – Olympia Neulußheim II 1:0 (0:0)

Den knappen Sieg sicherte Florian Laier mit einem platzierten Schuss ins lange Eck in der 66. Minute. Zuvor und auch danach gab es einen offenen Schlagabtausch in diesem prestigeträchtigen Derby mit den klareren Chancen für die Gastgeber, aufgrund derer der Sieg in Ordnung geht. Die Olympianer steckten aber nie auf, selbst nach der gelb-roten Karte wegen wiederholten Foulspiels gegen Rouven Ratzek (84.) warfen sie alles nach vorne, konnten sich aber keine nennenswerte Chance mehr erspielen.

SC Rot-Weiß Rheinau II – FV 08 Hockenheim II 2:3 (1:1)

Es war ein erstaunlicher Sieg für den FV 08 II, der trotz zahlreicher Rückschläge zustande kam. Bereits in der 8. Minute gerieten die Rennstädter nach einer Roten Karte für Eric Schroth wegen Handspiels auf der Torlinie in Unterzahl. Den fälligen Strafstoß von Christopher Wieland parierte FV-Keeper Dominik Rapp (9.). Dann folgte die verhängnisvolle Szene der Partie, in der Rapp mit einem eigenen Spieler zusammenprallte und mit Schien-und Wadenbeinbruch vom Krankenwagen abgeholt werden musste. Feldspieler Abdullah Demirpolat zog nach der 30-minütigen Unterbrechung die Torwart-Handschuhe an und sah in der 28. Minute das 0:1 durch Markus Ferma, der abstaubte. Nach einem Fehler in Folge eines Eckballs bedankte sich Wieland mit dem Ausgleich (36.). Im zweiten Durchgang war Hockenheim II trotz der Unterzahl stärker, vergab jedoch eine Reihe guter Chancen. So besorgte Yannik Koch in der 68. Minute das 2:1 für Rheinau II. Dann wurde Melchiorre Mancuso von Vincenzo Strazzeri schön freigespielt und erzielte den 2:2-Ausgleich (75.). Als sich alles schon mit einem Remis arrangierte, nutzte Strazzeri einen Fauxpas in der Rheinauer Hintermannschaft zum 2:3 aus (89.).

TSG Eintracht Plankstadt II – TSV Neckarau II 2:1 (0:0)

Die Gastgeber starteten druckvoll, wodurch sie sich einige gute Torchancen erspielten. Nach der turbulenten Angriffsphase verflachte die Partie, doch Plankstadt II behielt die Hoheit über das Geschehen. Kurz nach Wiederanpfiff bekam die TSG II aufgrund eines Handspiels einen Elfmeter zugesprochen, den Yankuba Jammeh zum 1:0 verwandelte (48.). Neckarau II kam dann immer besser ins Spiel, doch auch Plankstadt II hätte das Spiel schon vorzeitig entscheiden können. In der Nachspielzeit hatte Neckarau II schon vermeintlich das Glück auf seiner Seite, als Zerkeriya Samut per Strafstoß den Ausgleich erzielte (90.+1). Doch die TSG Eintracht II des Spätjahres 2018 ist zu keinem Zeitpunkt abzuschreiben. Der erst wenige Minuten zuvor eingewechselte Adrian Armbruster erzielte doch noch den 2:1-Siegtreffer für Plankstadt II (90.+3).

FC Badenia Hirschacker – SG Oftersheim II 1:0 (1:0)

Angelo Racalbuto erzielte im Duell Dritter gegen Vierter den Siegtreffer zugunsten der Hirsche in der 26. Minute.

VfL Hockenheim – Germ. Friedrichsfeld II 3:0 (0:0)

Sage und schreibe elf Spieler musste die VfL-Mannschaft wegen Verletzungen oder Sperren ersetzen. Die Gastgeber waren im ersten Durchgang leicht überlegen, blieben aber glücklos. Zur zweiten Hälfte stellte VfL-Trainer Uwe Zahn um und setzte die Gäste sofort unter Druck. Nach Vorarbeit von Valentin Folz vollendete Kevin Grassel zum 1:0 (47.). Die Gäste spielten nun mit vielen langen Bällen und erarbeiteten sich einige Möglichkeiten, jedoch war der starke VfL-Keeper Justin Olson nicht zu bezwingen. Waldemar Braun, von seinem Bruder Alexander in Szene gesetzt, hämmerte den Ball mit der „Pieke“ unter die Latte zum 2:0 (78.). Vom Torschützen zum Vorbereiter schickte Braun Grassel und der traf flach zum 3:0 ins Eck (80.).

SG Eppelheim II – SG Mülhausen/ Rettigh.II 3:5 (2:2)

Gleich nach fünf Minuten nutzte Julian Obländer die erste Chance der Gäste zum 0:1. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld wusste Flamur Kadrija aber die schnelle Antwort und schob zum 1:1 ein (12.). In der 20. Minute stand Mohamed Bel Hadj nach einer punktgenauen Flanke von Benjamin Dittmer goldrichtig und köpfte zum 2:1 ein. Mustafa Usta glich durch einen indirekten Freistoß an der Fünfmeterlinie zum 2:2 aus (32.). In der 57. Minute gleiche Situation auf der Gegenseite. Bel Hadj, eigentlich nominell Torhüter der SGE II, versenkte das Leder von der Fünfmeterlinie zum 3:2. In der 73.Minute geriet Eppelheim II durch eine Ampelkarte gegen Tizian Spicocchi in Unterzahl. Dann kippte die Partie: Christian Kohler versenkte das Leder unglücklich im eigenen Tor zum 3:3 (82.). Nachdem Manuel Tropf noch die große Chance zum 4:3 für Eppelheim II vergab (87.), trafen auf der Gegenseite Christian Kretz (90.) und Usta (90.+2) noch zweimal zum 3:5-Endstand.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 27.11.2018