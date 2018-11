Angeschlagene Gegner sind besonders gefährlich

Das ganz große Topspiel wie in den Vorjahren ist es nicht, wenn heute um 19 Uhr in der Classic Arena die Sportkegler des VKC Eppelheim und von Rot-Weiß Sandhausen in der DCU-Bundesliga aufeinandertreffen. Zumindest nicht von der Tabellenkonstellation her, denn beide Teams trennen aktuell vier Plätze (Erster beziehungsweise Fünfter). Die Sandhäuser haben sich gegen Aschaffenburg und Kuhardt

...