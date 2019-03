Angesehener Baumeister aus Lunéville

Er machte Karriere in der Kurpfalz: Über den Oberbaudirektor Nicolas de Pigage hält am Donnerstag, 28. März, der Kunsthistoriker und Konservator der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, Dr. Ralf Wagner, einen Vortrag im Palais Hirsch. Dazu lädt die Stadt Schwetzingen zusammen mit der Volkshochschule ein.

Zum Anlass nehmen die Verantwortlichen die 50-jährige Städtepartnerschaft zwischen Schwetzingen und Lunéville, die in diesem Jahr gefeiert wird. Der kurfürstliche Oberbaudirektor Nicolas de Pigage ist nämlich ein gebürtiger Lunéviller.

Architektur in Paris studiert

Pigage studierte in Paris Architektur. Karriere machte er allerdings in der Kurpfalz, am Hofe Kurfürst Carl Theodors. 1768 wurde er zusammen mit seinem Vater von Kaiser Joseph II. in den erblichen Adelsstand erhoben. 1776 gewährte Carl Theodor nochmals eine Studienreise nach Paris und England, von wo er die neuesten Eindrücke mit in die Kurpfalz brachte. Seine Leistungen sind heute noch in der Schwetzinger Sommerresidenz erhalten geblieben. Der gefragte Baumeister erledigte aber auch andere Aufträge, die im Vortrag vorgestellt werden. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 21.03.2019